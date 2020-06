Homicídio na zona rural Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Renivaldo Cristino dos Reis, 35 anos, o ‘Nenego’, foi assassinado no início da madrugada deste domingo (28). O homicídio aconteceu no córrego do Ouro, zona rural de Imbé de Minas.

A Polícia Militar esteve no local e encontrou o corpo de Renivaldo caído ao chão, com sinais de violência, devido à grande quantidade de sangue.

Segundo informações obtidas pela PM, um dos suspeitos seria um indivíduo, 35 anos. O fato estaria relacionado a um furto de três sacas de café, e também a agressões que a vítima do homicídio teria praticado contra a enteada desse indivíduo.

Uma testemunha informou que estava na residência e teria feito uso de bebida alcoólica com Renivaldo até por volta das 21h do último sábado (27), e depois dormiu. No início da madrugada de domingo, a testemunha disse que ouviu gritos, e viu um suspeito na residência, e percebeu tratar-se de uma briga, mas não saiu do quarto.

A Polícia Militar foi até a casa desse suspeito, que recebeu voz de prisão em flagrante. Ele contou à polícia que Renivaldo estaria morando no córrego do Ouro em razão da safra de café e que provocava muitos atritos, chegando a agredir sua enteada. Ele contou ainda que Renivaldo havia furtado três sacas de café, sacas essas que pertenciam ao dono de um bar.

O suspeito disse que foi ao bar, tendo combinado com o proprietário e seu filho, de 17 anos, de “acertar” com Renivaldo. No final da noite de sábado, o trio foi até a casa onde Renivaldo estava e o questionou sobre o furto do café, tendo ele confessado.

Ainda de acordo com a polícia, houve luta corporal entre as partes e em dado momento o menor desferiu uma facada em Renivaldo. Os outros envolvidos foram até Renivaldo, viram que ele sangrava muito, então fugiram do local.

Um dos suspeitos apresentou um par de roupas úmidas, que estavam guardadas, e disse que as teria lavado de madrugada. Uma testemunha reconheceu as peças de roupa como sendo as usadas por ele na hora do crime.

Os suspeitos e menor infrator foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. Renivaldo foi velado e sepultado em Caratinga, cidade onde morava.