Homem é vítima de tentativa de homicídio no Esperança

CARATINGA – Na noite dessa última segunda-feira (15), o Centro de Operações da Polícia Militar recebeu uma ligação do hospital Nossa Senhora Auxiliadora de que havia dando entrada uma vítima de disparo de arma de fogo e já estava no Pronto Atendimento.

Quando a guarnição da PM chegou ao local, encontrou o homem de 34 anos, acompanhado de seu irmão. Ele contou que estava fazendo uso de drogas, próximo ao muro do Cemitério, no bairro Esperança quando foi agredido fisicamente por dois indivíduos e no momento em que ele correu, foi atingido nas costas por um disparo de arma de fogo.

Mesmo ferido, o homem continuou a correr, chegando na casa de seu irmão para pedir socorro.

Durante as diligências iniciais, as guarnições foram informadas de forma anônima, que os autores seriam um jovem de 19 anos e um menor de 17 anos.

Durante as buscas, o menor conseguiu correr em dois momentos da guarnição policial do Tático Móvel, sendo que na segunda oportunidade foi alcançado e contido. Já o maior foi encontrado em uma casa na rua Coronel Chiquinho.

VERSÕES

Segundo a versão apresentada pelo menor, ele tomou conhecimento de que sua mãe chamou a vítima dos disparos para consertar um cano na cozinha, contudo, ela aproveitou-se da situação e subtraiu a quantia de R$ 5.000,00, que estava na casa. O menor infrator não soube informar a procedência do dinheiro, que teria sido subtraído. Ao saber do possível furto, o menor pegou uma arma de fogo e foi atrás da vítima, momento em que encontrou com o autor de 19 anos na rua. Ao encontrar a vítima, efetuou três disparos que mascaram, momento em que ela começou a correr, então fez novo disparo, que não sabe dizer se o atingiu, mas acredita que sim. Após este fato, se desfez da arma. E no momento em que estava indo para casa, foi abordado pela guarnição policial.

Segundo a versão do autor, um jovem de 19 anos, o menor chegou falando que a vítima teria entrado na casa de sua mãe e furtado um dinheiro e que aquilo não ficaria assim. Depois, o menor chegou dizendo que tinha dado uns tiros no “safado”. Logo após isso, a polícia chegou e efetuou sua prisão.

O irmão da vítima relatou que estava em casa jantando, quando tomou conhecimento de que seu irmão havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo, que o encontrou chegando à cozinha de sua casa, já caindo, momento em que providenciou seu socorro e o levou para o hospital. A vítima lhe entregou a quantia de R$ 200,00 que trazia consigo e o dinheiro foi apreendido no registro policial.

Não foi possível ouvir a vítima novamente, tendo em vista que após passar por cirurgia foi encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva.

Diante dos fatos, ao menor infrator foi dada voz de apreensão e de prisão ao maior pelo delito de homicídio tentado, sendo lhes informado seus direitos constitucionais. Apesar das buscas, a arma utilizada no delito não foi encontrada, seguindo diligências.