Homem é assassinado a tiros na BR-262

MANHUAÇU – Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (16) na BR-262, nas proximidades da Ponte do Evaristo, entre os distritos de Manhuaçu e Realeza. A vítima foi identificada como Valdecir Mendes do Amaral, conhecido como Russo, de 51 anos.

Segundo as primeiras informações, ele trafegava pela rodovia quando foi surpreendido e atingido por disparos de arma de fogo. Valdecir era morador da comunidade rural de Taquara Preta, na zona rural de Manhuaçu.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil – incluindo a perícia –, da Polícia Rodoviária Federal e do serviço funerário foram acionadas e estiveram no local para atendimento da ocorrência e início das investigações.

As circunstâncias e a motivação do crime serão apuradas pelas autoridades.

Com informações: Portal Caparaó