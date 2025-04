Variação de Consumo: com dias mais frios, o chuveiro pode representar 30% da conta de energia

A previsão indica que as temperaturas em Manhuaçu terão uma mínima de 16ºC

MANHUAÇU – Desde a quarta-feira (16), uma área de baixa pressão deixou o tempo instável e com condições para chuvas moderadas, com descargas atmosféricas e ventos que podem variar de 30 a 50km/h. Com temperaturas baixas, variando entre 16°C e máximas de 26°C, o uso do chuveiro elétrico tende a aumentar significativamente. Durante os dias mais frios, a utilização deste equipamento no modo inverno se torna mais frequente, podendo representar até 30% do consumo de energia.

Para evitar surpresas desagradáveis na conta de luz, é importante adotar hábitos que ajudem a economizar energia. Reduzir o tempo de banho, usar o chuveiro em temperaturas mais amenas e aproveitar ao máximo a luz natural durante o dia são algumas práticas recomendadas. Além disso, desconectar aparelhos eletrônicos que não estão em uso e ajustar a temperatura da geladeira e do freezer conforme a necessidade também são medidas eficazes.

Outra forma eficiente de controlar o consumo de energia é acompanhar o histórico de uso do ano anterior no mesmo período. Dessa maneira, o consumidor pode reorganizar seus hábitos e evitar sustos na hora de receber a conta de energia. Os clientes da Energisa têm à disposição o aplicativo Energisa ON, que permite visualizar o consumo dos últimos 12 meses por meio de gráficos detalhados. Essa ferramenta facilita a comparação e o monitoramento do uso de energia, ajudando a identificar padrões de consumo e a tomar medidas para economizar.

Economize energia realizando a autoleitura

Durante a época de colheita, é comum observar um aumento no consumo de energia devido ao uso intensivo de equipamentos agrícolas. Para gerenciar esse aumento de forma eficiente, além das práticas mencionadas, os clientes podem realizar a autoleitura do medidor de energia de forma rápida e sem sair de casa. Com ela, o consumidor pode registrar mensalmente os dados de consumo diretamente no aplicativo da Energisa, garantindo maior precisão na conta de luz. Essa prática permite que o cliente não seja faturado pela média, o que pode causar o aumento da conta de energia se ele tiver um consumo muito alto nos últimos meses.

“Fazer a autoleitura é algo simples e intuitivo. Para realizá-la, o cliente precisa apenas anotar o número registrado no medidor sem tocar no padrão de energia. Depois, entrar no aplicativo Energisa On para fornecer as informações e anexar a foto. É um processo simples, que pode ser feito sem sair de casa, e que foi pensado para facilitar a vida dos clientes, explica Luciano Cunha, coordenador de Leitura da Energisa Minas Rio.