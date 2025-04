Rota de Experiências do Caparaó Mineiro é lançada durante a WTM Latin America, em São Paulo

Iniciativa faz parte da estratégia que visa ampliar a oferta de experiências para quem visita Minas Gerais

DA REDAÇÃO – Duas novas rotas turísticas: Caparaó Mineiro e Vulcânica, foram lançadas nos dias 14 e 15 de abril, respectivamente, durante a WTM Latin America, em São Paulo. Os novos produtos estão ancorados na vocação cafeeira de Minas Gerais e fazem parte da estratégia de diversificação da oferta turística do estado, um trabalho liderado pelo Sebrae Minas em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult).

A Rota Vulcânica inclui experiências gastronômicas, sensoriais, culturais e de contato com a natureza nos municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. A formação rochosa da região, advinda de um vulcão extinto há muito tempo, resultou em cadeias de montanhas com altitudes que chegam a 1500m. Essa geografia, somada ao solo rico em minerais, ao clima ameno e ao trabalho cuidadoso e profissional dos cafeicultores da região favorecem a produção de cafés de qualidade, um dos principais atrativos da nova rota.

Já a Rota Caparaó Mineiro engloba os municípios de Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz, localizados na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A nova rota amplia a oferta de experiências para quem visita a região, que também é conhecida pela produção de cafés especiais e por abrigar o Parque Nacional do Caparaó e o Pico da Bandeira, o ponto mais alto do Sudeste brasileiro. Além de se conectarem com a natureza deste que é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil, os visitantes poderão conhecer os processos de cultivo do café, experimentar a gastronomia local e mergulhar no dia a dia dos anfitriões da rota.

As duas novas rotas se somam a outras quatro já lançadas pelo Sebrae Minas e pela Secult: Rota da Canastra, Rota Queijo do Serro, Café do Sul de Minas e Café do Cerrado Mineiro. Por meio da estratégia Check in Turismo, o Sebrae Minas apoia os municípios e empreendedores dessas regiões na concepção e estruturação das experiências que compõem as rotas, na qualificação dos negócios e no acesso a mercados, por meio da divulgação dos produtos em eventos do setor, como a WTM. “Esse trabalho está ampliando as oportunidades de atração e aumento da permanência de turistas em Minas Gerais, impulsionando os pequenos negócios, a geração de trabalho, renda e desenvolvimento nessas regiões”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

“O lançamento das Rotas Vulcânica e Caparaó mostram ao Brasil e ao mundo regiões singulares do país, com características únicas, diversidade cultural e forte potencial turístico. Essas rotas valorizam os produtores locais e oferecem ao visitante uma experiência sensorial completa: natureza, saúde, vinho, cultura, bem-estar, beleza cênica das montanhas, o aroma do café especial, o frescor das cachoeiras e a generosidade do povo mineiro”, ressalta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Sobre a WTM Latin America

É considerado o maior evento B2B de viagens e turismo da América Latina. Reúne compradores, influenciadores e profissionais da indústria de viagens e turismo. Aconteceu entre 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.