Homem cai em ‘cilada’ e é roubado e agredido nas imediações do terminal rodoviário

PM foi acionada e prendeu quatro pessoas em flagrante

CARATINGA – Uma aventura terminou numa tremenda dor de cabeça para um homem, 46 anos. Ele caiu numa ‘cilada’ e teve 1.400 reais roubados, mas a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender os quatro autores. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (18) na imediações do terminal rodoviário de Caratinga.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo, envolvendo quatro pessoas. Rapidamente, as equipes da Polícia Militar deslocaram até o local e avistaram a vítima descendo as escadarias da rodoviária, e dois dos infratores, sendo um jovem, 19, e uma mulher, 34, próximos dela.

Ambos foram abordados e presos em flagrante. Segundo a vítima, foi roubado cerca de R$ 1.400,00, em notas de cem reais.

Durante a abordagem ao jovem, foi encontrada uma nota de R$ 100,00. Ainda durante a ação policial, uma outra equipe conseguiu localizar e abordar um terceiro infrator, de 23 anos. Com ele, foram encontrados R$ 1.000,00 em notas de cem reais e um canivete.

Em continuidade às diligências, uma outra equipe da Polícia Militar abordou e prendeu o quarto infrator, um homem de 43 anos, nas proximidades da rodoviária.

‘A cilada’

De acordo com o relato da vítima, ela foi abordada pela mulher, que a convidou para um programa, levando-a até uma rua escura ao lado do terminal rodoviário.

Nesse momento, três indivíduos, incluindo um armado com um canivete, surgiram e anunciaram o roubo. A vítima foi agredida com socos e chutes e, após a violência, teve seu dinheiro subtraído pelos autores.

Diante dos fatos, os quatro acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde as providências legais foram tomadas.