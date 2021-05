HNSA inaugura Centro de Especialidades Médicas

CARATINGA- O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) inova com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas (CEM), que ocorreu na noite da última terça-feira (18). O espaço do antigo Pronto Atendimento Municipal (PAM), situado à Rua Deputado José Augusto Ferreira, 89, centro, foi totalmente modernizado e reestruturado para a oferta de atendimentos particulares e convênios.

O CEM funcionará de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, com mais de 20 especialidades. Padre Moacir Ramos Nogueira, provedor do HNSA, destaca sobre o novo espaço. “A estrutura foi toda remodelada, hoje é um espaço aconchegante, moderno, bem preparado para atender todas as especialidades médicas. Tudo isso foi possível graças ao empenho, dedicação da nossa equipe de trabalho e também dos benfeitores do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que têm tido um olhar diferenciado para esses empreendimentos que estamos fazendo aqui no hospital para melhor atender a nossa população da microrregião de saúde de Caratinga’.

Conforme padre Moacir, a reforma foi feita com recursos próprios do hospital, mas, ainda teve contribuição de doadores. “Muitas pessoas ofereceram doações para serem colocadas aqui também, a quem nós queremos agradecer por esse momento, essa oportunidade que estamos tendo hoje de oferecer esse espaço para acolher e atender bem às pessoas que precisam do cuidado com a sua saúde”.

Mesmo sendo um local de atendimento para convênios e particulares, o provedor afirma que o CEM não foge da missão específica do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “Atendendo aqui as pessoas que têm os seus convênios, consultas particulares, estão viabilizando a continuidade do atendimento de excelência pelo SUS que o hospital vem prestando par a nossa microrregião. É muito importante esse olhar atencioso das pessoas buscando aqui o seu atendimento e colaborando diretamente na manutenção do nosso hospital”.

Flávio Kataoka, que atua na Administração do hospital enfatiza as inovações do Centro, incluído o trabalho de Telemedicina. “Esse é um novo espaço para a Saúde Caratinga, moderno, onde teremos todas as especialidades médicas e também outras especialidades na área de saúde como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e nutrição. A visão é o cuidado integral de saúde, aqui a população terá oportunidade de ser atendida e cuidar plenamente da sua saúde. Uma das grandes inovações é que estamos equipados para atender por telemedicina, com isso, conseguimos fazer consulta com qualquer médico do País e fora do País. Através do Centro Médico podemos viabilizar agendas de especialidades, disponibilizando um atendimento extremamente qualificado à população. O hospital pretende também lançar nos próximos dias um programa de relacionamento, em que teremos uma afinidade maior com a população, cuidando integralmente da sua saúde, não olhando somente o problema imediato, mas, promover a saúde das pessoas, cuidados de prevenção e orientação pra gestão de seus recursos financeiros/econômicos para lidar com problemas de saúde”.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves prestigiou a inauguração e frisa o quanto o novo serviço contribuirá para os atendimentos à população. “Com certeza é com muita alegria que estamos presentes nessa inauguração do hospital. Sabemos que o hospital tem uma história de muitas lutas, centenário, que sempre prestou assistência à saúde aos munícipes de Caratinga e de toda a microrregião. Ver novos serviços sendo habilitados, esse Centro Médico que vai trazer o maior conforto, humanização no atendimento ao paciente é satisfatório. Caratinga acreditou no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, sabemos que o Estado possui uma fila extensa de cirurgias e o município, através do hospital, trouxe essa inovação para realização das cirurgias eletivas par aos munícipes de Caratinga e região. Hoje eles têm um local para realizar as primeiras consultas, as avaliações que vão trazer um maior conforto. Isso é benefício para toda a sociedade”.

OS ATENDIMENTOS

A diretora técnica Tatiana Freitas explica que o corpo clínico do hospital tem grande expectativa para o funcionamento do CEM. “Estamos muito contentes com a abertura da clínica, que vai trazer para nós, para o paciente, uma oportunidade de ter essa consulta, esse olhar multidisciplinar para o paciente, que será visto como um todo, nosso grande sonho da Medicina. Vamos ter várias especialidades, uma equipe toda preparada para amparar o paciente. Acima de tudo, fazer uma continuidade de tratamento do paciente que às vezes fica muito tempo conosco internado e queremos seguir o tratamento, por já conhecer. O hospital não poderia ficar de fora dessa inovação da Medicina que é a questão Multidisciplinar, do paciente mesmo como um todo. Estamos realizando um sonho, isso tudo possibilitará cada vez mais investir no nosso hospital, que atenda de forma cuidadosa, com carinho e respeito”.

Tatiana explica como será a logística de atendimento. “O paciente poderá fazer marcação por telefone, terá o funcionamento de segunda a sexta presencial, mas, temos também a Telemedicina com horários diferenciados e a partir daí o médico estará disponível para atendimento”.

O agendamento para consulta (presencial ou online) pode ser feito pelo (33) 98827-5237.

Profissionais elogiam novo espaço

O DIÁRIO conversou com alguns profissionais da área de Saúde, que relataram suas expectativas:

“É com muito prazer que estamos vivendo esse momento, para somar junto com todas as iniciativas do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. É um momento único, estamos abertos para prestar esse atendimento para a comunidade, as pessoas já podem começar a fazer os seus contatos e procurar o serviço da psicologia que é imprescindível, ainda mais num momento onde nós temos enfrentado tantos desafios. Estamos precisando muito de buscar esse bem estar para ter um suporte, uma superação. Então, a Psicologia vem a abrilhantar ainda mais esse espaço”.

Juliana Isabel, psicóloga

“Ficamos muito contentes em ver Caratinga ter um espaço a mais oferecendo tratamentos médicos que são tanto necessários para a população da região. E num local que já é historicamente conhecido por participar da evolução da saúde da região toda, trazer essas novidades com tantas especialidades num lugar só, isso é um grande diferencial. Ficamos muito felizes com a evolução da saúde da nossa região, ainda mais no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora que todo caratinguense já acompanha a jornada há muito tempo”.

Felipe Duarte Augusto, neurocirurgião

“É uma satisfação muito grande participar dessa nova etapa do hospital, que todos nós amamos, devido a toda essa história ao longo dos anos, que representa para a região, não só para a cidade e Caratinga. E a abertura do Centro de Especialidades Médicas é de suma importância porque vem somar e oferecer à população um serviço especializado que todos nós precisamos. É muito gratificante fazer parte dessa equipe de este belo trabalho que está se iniciando”.

Diogo Pena Moreira, anestesiologista, pediatra e Medicina da Dor

“Me sinto muito honrado, cheguei aqui em 1976, o hospital passou por diversas crises e estou vendo hoje aqui uma grande mudança. Espero que todos nós possamos contribuir”.

José Ferreira Baião, pediatra, nutrologista e alergista

Especialidades Médicas

Alergologia

Anestesiologia

Cardiologia

Cirurgia Geral

Clínica Geral

Endocrinologia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Gastroenterologia

Geriatria (com atendimento domiciliar)

Ginecologia

Hepatologia

Nefrologia

Neurocirurgia

Nutrição

Obstetrícia (pré-natal)

Oftalmologia

Ortopedia- joelho

Ortopedia- traumas

Ortopedia- ombros e cotovelos

Pediatria

Proctologia

Psicologia

Psiquiatria

Urologia