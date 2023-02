Hemominas realizará coleta externa de sangue em Caratinga

100 atendimentos devem ser realizados na ACIC, numa parceria com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

CARATINGA- A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas convoca doadores de Caratinga para uma coleta externa que ocorrerá no dia 11 de março.

A ação possibilita a realização da doação de sangue onde o doador está, através do deslocamento de uma equipe multidisciplinar até um local que ofereça todas as condições necessárias para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade,

Através de uma reunião nesta quarta-feira (15), em Caratinga foi realizada uma avaliação do local para realização de uma coleta externa de sangue, em parceria com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Estiveram presentes a captadora do Hemocentro Regional de Governador Valadares, Erilane Barbosa, e a enfermeira Marta. Elas avaliaram o local disponibilizado pela Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic) para realização da coleta. De acordo com a Hemominas, na ocasião, foram discutidas as adequações no local, o Termo de Parceria e o Protocolo de Intenções da Coleta Externa, sendo que o local sugerido foi aprovado para realização da coleta de sangue.

Também participaram da reunião a enfermeira Mércia Rafaela Freitas Ferreira; o assistente social Vilson Moreira; o policial penal Carlos Pereira e José Carlos Junior, funcionário da ACIC.

A previsão é que sejam realizados 100 atendimentos na ação que acontecerá no dia 11 de março, a partir das 8h30, no prédio da ACIC (antigo Sesi Minas).

Como fazer a doação

Entre os requisitos básicos para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar bem descansado no momento da doação, estar alimentado e apresentar documento original e oficial com foto.

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelos vírus COVID-19, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial ficam inaptos por 30 dias após completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindiquem a doação).

Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico/laboratorial de infecção pelo COVID-19 são considerados inaptos pelo período de 14 dias, após o último contato com essas pessoas.

Conheça todas as condições e restrições para doação de sangue pelo site da Hemominas.