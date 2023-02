“Mapa da Riqueza” demonstra desigualdade social

Em Caratinga, 11,79% da população declarou imposto de renda em 2021. A média por declarante é de R$ 6.497, com patrimônio líquido médio de R$ 191.339

CARATINGA- Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e fazem parte de uma pesquisa denominada Mapa da Riqueza, que uniu a base de dados do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) à da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua).

O levantamento busca comparar a renda e o patrimônio dos “ricos” em relação ao conjunto da população (incluindo crianças e não declarantes) tal como projetada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também é calculada a proporção de declarantes em relação à população total para uma estimativa do tamanho deste grupo, assim como a renda (riqueza) média declarada no imposto de renda relativa apenas no universo de declarantes.

Ainda considera a renda média declarada pelos moradores da cidade no Imposto de Renda de 2021. As informações do estudo mostram que uma grande parte da população não fez a declaração do IRPF, o que indicaria que a maioria das pessoas nessas localidades tinha renda inferior a R$ 2 mil. De forma geral, o quadro de desigualdade social é demonstrado no estudo.

Em Minas, as cidades com as maiores rendas médias da população são Nova Lima (R$ 8.897), Belo Horizonte: R$ (2.925) e Itaúna (R$ 2.581).

Caratinga tem a maior renda média na região, sendo de R$ 766. 11,79% da população declarou imposto de renda. Considerando dados somente de declarantes do imposto, a renda média é de R$ 6.497, com patrimônio líquido médio de R$ 191.339.

No ranking de Minas Gerais, composto por 853 municípios, Caratinga ocupa a posição 142 em renda média da população e 184 em renda média dos declarantes.

Dos 5.570 municípios brasileiros, o município está classificado em 1.433 se tratando de renda média da população e 1.181 em renda média dos declarantes.

Em seguida está Inhapim com a renda média da população em R$ 445. 7.38% da população declarou imposto de renda. Se tratando apenas de declarantes do imposto, a renda média é de R$ 6.021.

No estado, em renda média da população ocupa a posição 389 e de 264 para a renda média dos declarantes. No ranking nacional, as posições 2.650 e 1.680, respectivamente, para rendas médias da população e dos declarantes.

Ainda se tratando de renda média da população, Vargem Alegre apresenta a terceira maior, sendo de R$ 367. Já para a renda média dos declarantes é Piedade de Caratinga que aparece com a terceira maior da região, sendo R$ 5.213. O município também se destaca como terceiro no ranking do patrimônio líquido médio dos declarantes.

RANKING RENDA MÉDIA DA POPULAÇÃO

Caratinga- R$ 766

Inhapim- R$ 445

Vargem Alegre- R$ 367

São Domingos das Dores-R$ 306

Ubaporanga- R$ 289

Entre Folhas- R$ 261

Santa Rita de Minas- R$ 261

Piedade de Caratinga- R$ 259

Santa Bárbara do Leste- R$ 259

Córrego Novo- R$ 245

Bom Jesus do Galho- R$ 225

Pingo-d´Água- R$ 185

Imbé de Minas- R$ 169

São Sebastião do Anta- R$ 123

RANKING RENDA MÉDIA DECLARANTES IRPF

Caratinga- R$ 6.497

Inhapim- R$ 6.021

Piedade de Caratinga- R$ 5.213

Bom Jesus do Galho- R$ 4.816

São Domingos das Dores- R$ 4.779

Santa Bárbara do Leste- R$ 4.777

Santa Rita de Minas- R$ 4.356

Vargem Alegre- R$ 4.291

Córrego Novo- R$ 4.183

Entre Folhas- R$ 4.063

Imbé de Minas- R$ 3.828

Ubaporanga- R$ 3.721

Pingo-d’Água- R$ 3.710

São Sebastião do Anta- R$ 3.335

RANKING PERCENTUAL DE DECLARANTES NA POPULAÇÃO

Caratinga- 11,79%

Vargem Alegre- 8,56%

Ubaporanga- 7,77%

Inhapim- 7,38%

Entre Folhas- 6,42%

São Domingos das Dores- 6,40%

Santa Rita de Minas- 5,99%

Córrego Novo- 5,87%

Santa Bárbara do Leste- 5,43%

Pingo-d’Água- 4,99%

Bom Jesus do Galho- 4,68%

Imbé de Minas- 4,42%

São Sebastião do Anta- 3,62%

RANKING PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO DOS DECLARANTES

Caratinga- R$ 191.339

Inhapim- R$ 179.652

Piedade de Caratinga- R$ 125.113

Santa Bárbara do Leste- R$ 120.866

Santa Rita de Minas- R$ 110.561

São Domingos das Dores- R$ 106.864

São Sebastião do Anta- R$ 95.149

Imbé de Minas- R$ 93.980

Bom Jesus do Galho- R$ 90.083

Vargem Alegre- R$ 89.921

Entre Folhas- R$ 88.107

Ubaporanga- R$ 87.599

Córrego Novo- R$ 83.870

Pingo-d’Água- R$ 63.299