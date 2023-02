Hercílio Coelho Diniz propõe premiação esportiva pelo MEC em escolas públicas

Projeto de Lei apresentado pelo deputado federal cria o Prêmio Mérito Esportivo nas Escolas

DA REDAÇÃO – O esporte, quando realizado de maneira didática, é um grande aliado ao desenvolvimento das crianças e adolescentes. Pensando nisso, o deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB/MG) apresentou um Projeto de Lei que cria o Prêmio “Mérito Esportivo nas Escolas”, a ser concedido aos dois melhores atletas matriculados no ensino fundamental ou no ensino médio das escolas públicas.

Conferido pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Esporte, a premiação irá avaliar não apenas a performance esportiva, mas também o desempenho escolar dos alunos premiados, conforme regulamento dos ministérios, incentivando, assim, a melhora nos índices de educação e de prática esportiva no país. Conforme o projeto, caberá aos ministérios a administração e realização da referida premiação, dispondo, inclusive, sobre a regulamentação e valores envolvidos.

Segundo o governo federal, o investimento anual no esporte até 2022 era de R$ 750 milhões. Nesse valor estão abrigados o tripé que hoje representa a maior fonte de investimento do esporte brasileiro, formado pela Lei das Loterias, Lei de Incentivo ao Esporte e Bolsa Atleta. Este último, em sua categoria Atleta de Base, premia mensalmente com R$370,00 reais atletas de quatorze a dezenove anos de idade com destaque nas categorias de base do esporte de alto rendimento. A proposta de Hercílio tem outra finalidade: premiar crianças, adolescentes e jovens que são destaques em escolas públicas, visando incentivar a prática esportiva nas instituições de ensino, onde ainda persiste a falta de investimentos.

“Este Projeto de Lei tem a finalidade principal de incentivar o surgimento de talentos esportivos em nossas escolas públicas de ensino fundamental e médio, onde o esporte ainda é pouco valorizado. Nosso objetivo é criar um prêmio que reconheça o esforço dos dois melhores atletas de nossas escolas. Certamente, a criação do Prêmio Mérito Esportivo nas escolas trará estímulo adicional para a prática esportiva e a educação dos nossos estudantes”, justifica Diniz.