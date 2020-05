Há Uma Grandeza-Nobreza No Ar, E Você E Eu Podemos Ajudar

Onde está o verdadeiro Perigo? Qual é o Mal ainda maior?”

Fomos dotados para sermos nobres. Nobreza é nossa VOCAÇÃO!

Creio que a herança humana está profundamente alavancada nos princípios que elevam não somente o indivíduo, mas uma sociedade.

Épocas de crise são o palco para a revelação de corações sincera e profundamente sensibilizados e prontos para estender a mão, e oferecer ajuda ao próximo.

Quem sabe você é essa pessoa magnífica, que se supera, supera sua própria desgraça e consegue erguer uma comunidade, que do nada se torna cheia de esperança, e com propósitos que funcionam?

Considerando friamente o balanço da doença em nossa pátria, muitos mais de nossos concidadãos irão passar por dificuldades extremas – dores, perdas irreparáveis, talvez a própria vida.

O que fazer?

Por outro lado, quantos exemplos maravilhosos de pessoas simples que entenderam que, por exemplo, FICAR EM CASA não é somente algo para o seu bem – mas que estão contribuindo para que menos pessoas sejam infectadas, e, por conseguinte, menos brasileiros venham a ser atingidos e derrubados neste ‘dominó’ da pandemia, que iniciou tímida e à distância, mas já bate nas nossas portas.

A própria MÁSCARA – tão ridicularizada – agora ESTÁ SENDO USADA, pois mesmo aquele jovem que parecia imbatível, que tinha razões de sobra para se sentir seguro, de repente entendeu sua atitude tola e sem sentido, teimosa – que não lhe traria bem nenhum.

Muita gente está menos confiante em si, e mais disposta a se alinhar entre os humanos também.

Assim – neste ínterim racional, descobrimos que há muito espaço, muita oportunidade, para boas ideias, para iniciativas que beneficiam os menos resistentes e talvez mais atingidos – atingidos de maneira brutal -, há mais disposição para ações de apoio e para a salvação de muitos sem recursos.

A questão não é apenas o ISOLAMENTO. Fazemos parte desta roda viva, e nossa participação e contribuição é e será benvinda.

Tem aquela senhora que – sensibilizadíssima – decidiu fazer máscaras e pendurá-las numa árvore – para que os vizinhos e passantes possam ‘colher’ sua máscara protetora.

Sim, há uma grandeza, nobreza no ar, e você e eu podemos ajudar – da forma que melhor pudermos.

Creio que haverá aqueles que AINDA descobrirão SEU talento, e que SE levantarão com uma AÇÃO que será decisiva para muitas vidas.

“A crise é tempo fértil, sim.” Quem falou isso viu mais do que só a desgraça ao seu redor.

E, novamente, tudo dependerá de nossa atitude.

Porque, o ‘material’ básico para a grandeza está DENTRO DE CADA UM DE NÓS.

Você pode até descobrir que essa ‘causa’ que foi despertada em você é uma causa nova, que ela vale a entrega, a dedicação completa de sua própria vida.

Há muita gente em jejum e oração. Não para ‘ganhar pontos’, mas porque as cordas de seus corações ressoam o grito e o desespero de centenas e milhares de conterrâneos que estão sendo levados pelo furor desta onda cruel. Como diz a Palavra fiel, “muito pode a oração do justo”.

Sejamos oásis, ponto de apoio, sombra com água fresca, ombro amigo, olhar compassivo, receptivo – um refletor da luz e do calor tão necessário, tão vital, no meio do caos humano. Talvez num telefonema você descobre que seu amigo ou vizinho está sem comida em casa. Mande seu abraço através de uma contribuição generosa.

Aliás, a generosidade pode ser a tônica destes dias que, certamente, passarão. Deixemos de lado todo egoísmo cego e mordaz, e transformemos nosso cantinho num recanto de amor.

Rev. Rudi Augusto Kruger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br