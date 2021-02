Grupo Rosas de Saron inaugura sede

Mais de 100 mulheres se reúnem em torno de um propósito social, emocional e espiritual

CARATINGA- O Grupo Rosas de Saron, que atua há 10 anos na cidade, já está funcionando em sede própria. A inauguração aconteceu na última semana. Helena Rodrigues, líder do grupo de mulheres, explica que o espaço é sem denominação religiosa, mas, baseado na “Palavra de Deus”. “Porém, cada mulher tem a sua religião. Tem mulher evangélica, tem mulher católica, mulher que talvez nem frequenta igreja alguma. É um interdenominacional”.

Helena reforça que o grupo teve início através de uma reunião de amigas. Aos poucos, os encontros foram ganhando mais participação e o trabalho se expandiu. “Minha amiga me chamou para fazer uma reunião e começamos, então, desde o primeiro dia, evangelizando e seguimos assim. Começamos com 17 mulheres e hoje tem mais de 100 mulheres, não só de Caratinga, mas, de outras regiões”.

A essência do grupo está no cuidado. Para Helena, “cada mulher precisa ser regada como uma rosa”. “Nosso grupo trata a mulher no seu contexto geral, social, emocional e espiritual. Essa sede representa um avanço, vamos poder ter mais liberdade e desenvolver outros projetos, além do que nós já fazemos”.

A líder ainda destaca que o grupo está aberto para mais mulheres que desejarem participar. “Nosso sonho é alcançar um exército de mulheres em Caratinga, para fazer a missão e para desenvolver o projeto que o senhor colocou nos nossos corações. Então, não tem limites; mulher, seja bem-vinda no nosso grupo, independentemente de qualquer coisa, só procurar a gente, nas nossas redes sociais, que conversamos no particular e combinamos”.

Um dos projetos em andamento é o “Com que bolsa eu vou”. Helena explica que o objetivo desta iniciativa e de que forma estes acessórios são distribuídos. “Recolhemos bolsas usadas, mas, em bom estado de conservação, colocamos dentro dela uma bíblia ou um devocional; e produtos de higiene e limpeza. Assim, saímos às ruas distribuindo para moradores de rua e prostitutas.”

A sede do Grupo Rosas de Saron está situada à Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 164, Bairro Santa Cruz. Mais informações estão disponíveis pelas redes sociais, nos perfis do Instagram @rosasdesaron e @helena_rodrigues9. “Deixo o convite para todas as mulheres, de Caratinga e região, venham se juntar a nós, nesse exército e fazer parte de um grande propósito que é o jardim Rosas de Saron”.