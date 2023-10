Governo de Minas conclui maior parte das obras rodoviárias próximas à divisa com o Espírito Santo

Dos sete trechos contemplados pelo pacote de intervenções na região, seis já foram finalizados

DA REDAÇÃO – Novas pistas, mais conforto aos usuários e desenvolvimento para toda a região da Zona da Mata, com impacto de Norte a Sul do estado. Este é o resultado percebido após a conclusão das obras realizadas pelo Governo de Minas em trecho de 220 quilômetros sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), próximos a Manhumirim.

Dos sete empreendimentos que contemplam a recuperação de mais de 260 quilômetros de rodovias na região, seis já estão concluídos, o que representa mais de 85% dos serviços executados. O restante está em execução no segmento Mutum-Lajinha.

O conjunto de obras na região, que está próxima à divisa com o Espírito Santo, representa um volume de investimento de mais de R$ 100 milhões.

Entregas

Entre as entregas, exemplo é a MG-265, do entroncamento da BR-482, próximo a Carangola, até o perímetro urbano de Divino, que já conta com cerca de 16 quilômetros recuperados e sinalizados. O mesmo ocorre com as obras nos 29,2 quilômetros da MGC-482, entre Carangola e Fervedouro, concluídas no final de junho.

O DER-MG também finalizou, em março deste ano, as obras de recuperação funcional em 82,5 quilômetros da MG-111, de Ipanema a Manhuaçu, e da AMG-2905, do entroncamento da MG-111 até Simonésia.

Além desses trechos, as obras na LMG-834, entre Caiana e Espera Feliz, na MG-111, entre Manhumirim e a MGC-482, foram finalizadas, juntamente com o trecho da MG-441 e MG-108.

Mutum – Lajinha

Após anos de uma situação precária no tráfego de veículos na MG-108, devido às condições da malha asfáltica, as obras de recuperação funcional chegaram ao trecho Mutum-Lajinha.

Os trabalhos executados desde maio deste ano vão devolver as condições de trafegabilidade e segurança em cerca de 41 quilômetros da rodovia mineira.

O trecho vai passar pelo serviço de reperfilamento da pista, que visa nivelar o pavimento, seguido de uma nova cobertura de asfalto. No final das obras, será refeita toda a sinalização da rodovia, que deverá ser concluída até maio do próximo ano, conforme contrato.

O prazo de 12 meses para execução de todos os serviços leva em consideração as paradas técnicas das atividades, conforme ocorrência de chuvas. O investimento é da ordem de R$ 20 milhões. As obras integram o Provias, do Governo de Minas, maior pacote de investimento em infraestrutura viária da última década no estado.

“O Provias está devolvendo aos moradores desta região a dignidade de circular por estradas mais seguras e com mais acesso a bens e serviços. Estas obras estão dando uma nova dinâmica para a circulação de mercadorias e da produção. Impactos positivos que abrangem tanto questões econômicas, sociais e de saúde”, avalia o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

Segundo o coordenador regional da 29ª URG do DER-MG, em Manhumirim, Marcos Oliveira, as melhorias também favorecem o setor cafeeiro, responsável pela maior fonte de receitas da região. “Outro benefício está relacionado ao fomento do turismo da região, principalmente nos redores do Parque Nacional do Caparaó, onde está o Pico da Bandeira”, completa o coordenador.

Progresso

Até o momento foram viabilizados R$ 2,5 bilhões em investimentos que contemplam 123 empreendimentos rodoviários.

Considerado o maior programa de recuperação rodoviária da última década, o pacote de obras tem como objetivo reverter a situação precária em que se encontram muitas rodovias mineiras devido ao baixo investimento realizado por gestões anteriores na manutenção das estradas.

O Provias se divide em dois eixos: recuperação funcional, com objetivo de promover melhorias no pavimento das estradas em pior estado de conservação; e pavimentação e construção de pontes, com foco em viabilizar novas ligações entre importantes regiões de Minas Gerais.

Vale ressaltar que grande parte dos recursos do Provias são oriundos do Termo de Reparação assinado com a Vale em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova, além de convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.

As obras de recuperação funcional do pavimento na Zona da Mata Mineira compõem o Programa de Reparação Socioeconômica do Termo de Reparação ao rompimento de barragem da Vale em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas e gerou uma série de danos sociais, econômicos e ambientais na região atingida e em todo o Estado de Minas Gerais.

Pico da Bandeira

O turismo também será impulsionado com a conclusão das obras na região. Isso porque o Pico da Bandeira, o ponto mais alto do Sudeste brasileiro, localizado no encontro dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, está localizado no Parque Nacional do Caparaó.

O local atrai muitos turistas, principalmente durante as férias de inverno, principalmente em busca do clima frio e das expedições ao cume do Pico da Bandeira e do Pico do Cristal.