Genro mata sogro em Piedade de Caratinga

Vítima estava defendendo a filha e foi morta com um golpe de faca

PIEDADE DE CARATINGA- Um crime de homicídio chocou os moradores de Piedade de Caratinga. O caso foi registrado na rua Alcindor Rodolfo Fialho. Depois de uma discussão, José Vitor Ventura, 45 anos, foi morto com um golpe de faca. O suspeito é o seu genro, 26 anos, que foi preso pela Polícia Militar.

Tenente Renato explicou que a Polícia Militar fez levantamentos que apontaram que a vítima foi até a casa do autor, que fica nos fundos de sua residência, para defender a filha que estava discutindo com seu companheiro. Conforme os levantamentos da PM, o autor do homicídio ainda teria agredido a filha de José Vitor. “A vítima foi até a casa do autor para intervir nessa briga que teve entre o casal, ele retornou para sua casa e o autor foi atrás dele e foi onde que ele desferiu um golpe de faca na vítima que veio a óbito no local’, informou o oficial.

A faca usada pelo autor foi recolhida pela PM. Após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo foi liberado para o serviço funerário.

A PM prendeu o genro da vítima, que foi levado para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.