PM apreende drogas e armas e munições na zona rural de Inhapim

INHAPIM – Como parte da Operação Bacamarte, a Polícia Militar apreendeu drogas, armas e munições na manhã desta quinta-feira (26) no córrego Santo Antônio, zona rural de Inhapim.

Em continuidade às diligências decorrente da prisão do jovem, 20 anos, quando foi cumprido mandado de prisão e com ele foram encontradas seis pedras de crack, as equipes policiais receberam informações de que a casa do autor era utilizada para acondicionar drogas e armas, sendo denunciado que os materiais ilícitos poderiam estar escondidos em um matagal, próximo a residência do jovem.

De posse dessas informações, os militares estiveram no local alvo da denúncia, sendo encontrado enterrado em um matagal, anexo à residência do autor, uma pistola, dois revólveres, 81 munições intactas calibre 9mm, 96 munições intactas calibre 38, 11 munições intactas calibre 32, 20 munições de treino intactas calibre .380, 50 munições intactas calibre .380, 26 munições intactas calibre 12, três carregadores para pistola, um cabo de revólver, uma barra e 44 pedras e crack, uma porção de pasta base de cocaína e uma barra de maconha.

Todo material apreendido foi levado para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.