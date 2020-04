FIEMG arrecada cerca de R$ 80 milhões para serem aplicados no combate à COVID-19

Federação reúne empresários mineiros no apoio ao Governo e esforço conjunto com a sociedade contra a Pandemia

DA REDAÇÃO – A campanha liderada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), e amplamente divulgada pela rede de Jornais do Interior, já rendeu uma arrecadação em recursos e em doações de materiais, bens e serviços, com valor superior a R$ 80 milhões de reais. A Federação das Indústrias de Minas Gerais reúne todo o setor produtivo industrial mineiro, entre eles o Sindicato dos Jornais e Revistas de Minas Gerais – Sindijori que, por meio dos jornais associados, doou a divulgação da campanha de doação de recursos para compra de respiradores ao sistema público estadual de saúde. A divulgação resultou em uma grande arrecadação, não apenas em recursos, mas também em bens e serviços.

Inúmeros sindicatos patronais, associados a Fiemg, das mais diversas categorias assim como, empresas de pequeno, médio e grande porte, se sensibilizaram com o apelo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e de mãos dadas, entendendo a gravidade da situação pela qual passa o Estado e a necessidade de apoio imediato a população mineira, participaram ativamente da campanha, viabilizando assim inúmeras ações como compra e recuperação de respiradores, montagem de hospitais de campanha entre outras. Dezenas de empresas e Sindicatos participam ativamente das ações lideradas pela Fiemg.

O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, acredita que as doações e apoios das empresas devem aumentar nos próximos dias, com a maior mobilização, inclusive, da sociedade civil, que também pode contribuir. Todas as doações serão revertidas na compra de equipamentos (respiradores e outros), material de uso médico pelo pessoal da área de saúde (uniformes, máscaras, EPIs, etc), novos leitos, construção e ampliação de hospitais já existentes, construção de unidades hospitalares de campanha, compra de medicamentos, investimentos em pesquisas.

A mobilização do setor produtivo mineiro, iniciado pela Indústria através da Fiemg, foi a primeira grande mobilização iniciada em Minas no combate ao Coronavírus. A campanha tem conseguido cada dia mais apoiadores depois que 70 jornais associados ao Sindijori iniciaram a divulgação gratuita da campanha para captar novos apoiadores.