Alunos do Instituto Criar Conhecimento e Cultura, de Bom Jesus do Galho, são protagonistas em evento realizado em Ipatinga

DA REDAÇÃO – “Mais do que uma maneira de exprimir-se por meio do movimento, a dança é um modo de existir”, disse certa vez o coreógrafo Klauss Vianna. E essa frase cabe com uma luva parar alunos do Instituto Criar Conhecimento e Cultura, de Bom Jesus do Galho. Eles participaram do Festival Top Arte, realizado no último sábado (4), em Ipatinga, e mostraram a que vieram ao conseguir protagonismo, estando entre os melhores do evento. Rakelly Mendonça Roque e Pâmela de Oliveira Pereira foi a dupla segunda colocada em concurso de dança, enquanto Luiz Carlos Ferreira Sabino e Maxsuel Henrique Rodrigues de Assis ficaram em terceiro.

O festival

O Top Arte comemora o Dia Nacional das Artes, que é 12 de agosto, que celebra todas as atividades artísticas, desde 1931, quando foi criado, a partir da lei nº 6.533, que regulamentou a profissão de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões e de 100 outras funções ligadas ao setor. O festival tem como proposta reunir em um só lugar, várias manifestações artísticas e culturais como música, teatro, dança, poesia, artes visuais, dentre outras manifestações. “O evento tem como objetivo principal levar arte e entretenimento ao público e com a proposta de fazer as pessoas refletirem na arte como um compromisso, valorizando a sua importância e entender que arte é muito mais do que apenas desenhar”, informa a organização.

Os premiados

Para Pâmela de Oliveira, foi uma sensação única ter participado da competição. “Fiquei feliz em ter ficado em 2º lugar. Amaria participar novamente, as pessoas lá são um amor”, disse. Rakelly não escondeu sua satisfação. “Estou muito feliz e grata por ter conquistado o segundo lugar. Pretendo melhorar ainda mais em busca do primeiro. Agradeço ao professor Reginaldo e toda equipe do Instituto Criar de Bom Jesus do Galho. Obrigada”.

Maxsuel Henrique observou que foi muito bom participar da competição de dança e arte. “Fiquei muito feliz por ganhar o 3″lugar”. Já Luiz Carlos, atestou que foi uma experiência muito boa e gratificante. “Agradeço primeiramente a Deus e ao Instituto Criar Conhecimento e Cultura pela oportunidade de tê-lo representando”.

Para Regional Eustáquio, professor e idealizador Instituto Criar Conhecimento e Cultura, mais essa conquista é a prova de que essa iniciativa está no caminho certo. “Bom Jesus do Galho tem talentos em vários setores, mas que precisam ser lapidados. O reconhecimento é uma das formas de inspirar as pessoas a continuarem desempenhando esse bom trabalho. E no Instituto, isso não é diferente. É importante dizer aos alunos que eles estão indo bem e valorizar o esforço e a conquista de cada um”, pontuou professor Reginaldo Eustáquio.

O que é o Top Arte

Top Arte é um evento multicultural, que teve sua primeira edição em 2022 na cidade de Ipatinga, e acontece anualmente, reunindo inúmeras vertentes artísticas e culturais como: música, teatro, dança, circo, pintura, literatura, fotografia, história em quadrinhos (HQ) e outras linguagens em um só lugar.