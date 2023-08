Festa Literária em Bom Jesus do Galho

Reinaugurada biblioteca pública. Ao todo, são previstos R$ 4 milhões em investimentos na Educação, numa parceria com a Fundação Renova

BOM JESUS DO GALHO – “Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca”, disse certa vez o escritor, poeta e tradutor argentino Jorge Luis Borges. E esse ‘paraíso imaginário’ de Borges, ganhou vida na manhã desta quarta-feira (16) em Bom Jesus do Galho com a reinauguração da biblioteca pública Padre Assis Barbosa, localizada no prédio anexo ao Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão. A solenidade foi muito prestigiada e marcada pela empolgação.

Segundo o prefeito Aníbal Borges, a Fundação Renova investiu R$ 250.000 na reforma e revitalização da biblioteca pública, que conta com equipamentos modernos, novos computadores, mobiliário, livros e um ambiente confortável para uma boa pesquisa e estudos. “Estamos em parceria com a Renova, justamente para a gente inovar nossa Educação. Nosso objetivo de fornecer uma educação de qualidade, para que as crianças e os adolescentes possam ter um futuro brilhante. A leitura é o meio de nós conhecermos mais todos os fatos que acontecem no nosso País, no nosso município”.

Aníbal Borges ainda anunciou que “vamos investir quatro milhões de reais na educação, através da parceria com a fundação Renova, o dinheiro já está no caixa do município e será utilizado para reforma das escolas e aquisição de novos ônibus escolares” disse o prefeito.

A secretária de Educação Silvane Mussi, que tem 37 anos de profissão, acompanhou a história da biblioteca. “A biblioteca ficava em prédios alugados, padre Aníbal, quando assumiu o governo em 2001, construiu o prédio de sede própria, que é esse que estamos aqui. Reinaugurou, como temos a placa ali, em 27 de julho de 2005. Hoje estamos mais uma vez aqui com o prefeito reinaugurando a modernização e revitalização da biblioteca pública municipal, com equipamentos diferenciados para nossas crianças, além dos livros de literatura infantil, para adolescentes, jovens e adultos. Tela digital, computadores e tablets para nossas crianças. Não podemos esquecer nossos livros, temos que ter o hábito de leitura também nos livros”.

A professora Eunice Santana fez o acompanhamento do processo de leitura, para readequar a biblioteca e fazer todo o levantamento técnico educacional, das demandas, de equipamentos e materiais didáticos. “Há dois anos a gente vem com esse projeto de incentivo à leitura com encontros semanais. Estamos juntando os livros à tecnologia. Além de ler, vai poder ouvir o livro, pois, tem a pessoa com deficiência que poderá utilizar dessa modernização. A biblioteca é para toda a comunidade”.

Carlos Heinisch, representante da Fundação Renova, destaca o trabalho realizado em Bom Jesus do Galho. “Gostaria de parabenizar a todos, esse é um projeto que foi construído a quatro mãos, a Renova deu o suporte inicial, mas, foi fundamental a participação do município na elaboração da proposta, definição do escopo. É extremamente gratificante entregar esse equipamento público que acreditamos ser de alta relevância para o desenvolvimento cultural, intelectual de uma cidade. Toda cidade que tem uma biblioteca aberta, tem um ar diferenciado e estamos fazendo isso em todos os municípios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão”.

Márcia Garcia, coordenadora do Centro Municipal de Educação, enfatiza que a biblioteca tem um amplo acervo para todas as idades. “Foi um projeto grandioso da comunidade escolar e enquanto coordenadora do Centro Municipal estou muito feliz. Modernidade, vários equipamentos colocados aqui, porque hoje temos que acompanhar a evolução. Temos exemplares de Gonçalves Dias, Aluísio Azevedo, Ana Maria Machado, Machado de Assis… Nossa comunidade escolar foi muito bem servida, nossos alunos terão projetos desenvolvidos aqui. Ensino de qualidade, ferramentas, serão aulas que vão prender a atenção dos alunos”.

Samuel Pedro Lopes, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho, acredita que o incentivo à leitura é muito importante. “Tem uma importância muito grande, incentivar nossos alunos a ler. Hoje o aluno fica muito em telefone, rede social e tendo essa biblioteca as professoras poderão incentivar mais nossos alunos em aprender a ler e se comportar melhor, melhorando a condição de vida dos nossos alunos”,

O vereador Reginaldo Eustáquio também participou da inauguração e como educador fez questão de falar sobre o poder transformador literário. “O livro continua perpetuando e a importância para trabalhar a curiosidade do aluno, sua independência de pesquisa é fundamental. Acho válida essa inauguração, a biblioteca serve justamente com essa quantidade de livros de história, para que não se repita o desastre que aconteceu”.

A vice-diretora Leci Ferreira deixa um convite para que todos prestigiem o novo espaço do saber. “O convite que eu quero fazer é que toda a população de Bom Jesus do Galho venha ver as obras literárias, venha participar, a leitura abre portas para o futuro, te leva a mundos desconhecidos. A leitura vai te fazer voar cada vez mais alto. Conhecimento será sempre superior a qualquer coisa, então, venha participar”.

Além do espaço de aprendizagem e pesquisa que foi reinaugurado, Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão, realizou apresentações culturais e abriu a feira de artes visuais e pinturas, organizada pelas professoras Língua Portuguesa, Inglês e Artes, onde os alunos conseguiram expor, quadros e arte visuais confeccionados por eles, durante mais de quatro meses de preparação.

Mais projetos

“Depois de seis anos, conseguimos retomar os projetos com a Fundação Renova que estava paralisado, e além desses recursos para a Educação, existem outras frentes que estão sendo viabilizadas, como por exemplo os investimentos em infraestrutura com a construção da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto sanitário de Revés do Belém, com projeto aprovado, recurso liberado e licitação prevista para 11 setembro”, disse o prefeito, destacando que ao todo são pouco mais de R$ 15 milhões, “através de projetos tendo a fundação Renova como fonte de recursos”.

Representante da nova geração de leitores

Mas a satisfação em ter a biblioteca reinaugurada pode ser atestada pelas palavras do aluno Matheus Brenner, que cursa o quinto período do ensino médio e representa a nova geração de leitores. Mesmo nessa tenra idade, ele já tem o hábito da leitura. “Já li ‘Alice no País das Maravilhas’, agora estou lendo Peter Pan e pretendo ler outros livros que estão nesta biblioteca”.

Ele disse que atualmente prefere livros de aventura e que gostaria de voar igual ao Peter Pan. Sobre frequentar a biblioteca, Matheus adiantou que pretender usar o espaço para pesquisar palavras que ele ainda não conhece. “Quero ler os dicionários”, disse.

“Um livro é um sonho que você segura na mão”, afirmou o escritor inglês Neil Gaiman. Então, na biblioteca pública Padre Assis Barbosa existem muitos sonhos que podem ser segurados. E nada melhor do que o convite do aluno Matheus para que esse sonho se torne palpável. “Amiguinhos, venham para a biblioteca, que ficou maravilhosa e tem um monte de livros para vocês lerem”, convocou Matheus Brenner.