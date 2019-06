Família Vilela faz balanço de competições de Maio

DA REDAÇÃO- A Família Vilela traz balanço das competições em que eles participaram no mês de maio. Soraya Soares, Gustavo Vilela, Gustavo Júnior e Ana Laura representam o município no ciclismo, com patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga. Confira os resultados:

6 de maio- Jogos Escolares em Caratinga

Ana Laura acendeu a tocha na abertura

12 de maio- Taça Brasil – Copa Big Mais em Governador Valadares

Soraya Soares O de Moraes – 1°lugar na Master A Feminina

Gustavo V de Moraes – 3° Sub-45

Gustavo V de Moraes Júnior – 3 ° lugar na sub 23

19 de maio- Campeonato Mineiro de XCO em Três Marias/MG

Soraya Soares O de Moraes – Campeã Mineira de XCO – Master Feminina

Gustavo V de Moraes – Vice-campeão Mineiro de XCO

Gustavo V de Moraes Júnior – Campeão Mineiro de XCO