Evento reúne cerca de 1.500 pessoas em Inhapim

INHAPIM – Nem o sol forte afastou o público de cerca de 1.500 pessoas em praça pública para as atividades gratuitas do programa “Família na Praça” promovido no último domingo (18), incluindo show com Saulo Laranjeira.

O evento organizado pelo Sistema Faemg/Senar Minas e Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga durou todo o dia e contou com o apoio da prefeitura de Inhapim. Foram montadas tendas com serviços de saúde, exames de vista, rua de lazer com jogos, músicas, teatro e brincadeiras.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, esteve presente no evento e exaltou a parceria entre o Sistema Faemg / Senar Minas e o município “Este evento está consolidando a nossa parceria, que já vem fazendo um excelente trabalho com os cursos de capacitação e qualificação. Somos muito gratos ao Sistema Faemg/Senar Minas por acreditar no nosso município, nos dando crédito e contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade e, principalmente, do nosso homem do campo, que contribui imensamente para a geração de renda do nosso município. Tenho só a agradecer”, disse o prefeito.

Esta é a primeira vez que o município de Inhapim recebe o programa “Família na Praça”, que tem por objetivo proporcionar lazer, cultura e entretenimento aos familiares dos produtores e trabalhadores rurais da região, por meio de manifestações artísticas, culturais e atividades esportivas. Durante todo o domingo, os participantes puderam se divertir com atividades recreativas, de lazer e oficinas. Como recordação as famílias puderam levar para casa uma foto do evento, tirada na cabine fotográfica. Teve também durante todo o dia distribuição de pipoca, algodão doce e no final ocorreu um show com a turma da Patrulha Canina, realizado pelos artistas da Arca da Alegria.

Também houve atendimento à saúde das mulheres, exames de mamografia e papanicolau, uma unidade móvel da Fundação Varela esteve presente para prestar os atendimentos.

“Estamos muito felizes com o ‘Família na Praça’ em nossa cidade porque é um programa de extrema importância, já que quase metade da nossa população pertence à zona rural e necessita desses atendimentos. Somos gratos pelo Sistema Faemg/Senar Minas realizar esse evento aqui e beneficiar a nossa população”, pontuou a secretária de Saúde, Luciana Seixas.

As pessoas que participaram do evento ressaltaram a importância dos exames de saúde. “Não tivemos um bom diagnóstico, mas ainda assim temos que agradecer, porque se não fosse o exame oftalmológico, não saberíamos da nossa necessidade de fazer a cirurgia de catarata”, afirmaram as amigas Maria de Abreu Oliveira, 74 anos, e Izaura Torres Oliveira, 57 anos, ambas vizinhas na Comunidade do Alegre.

“Quando meu filho viu a movimentação quis logo participar e ter o rosto pintado. Aproveitamos bastante outras atrações”, disse Aparecida Jesus, mãe do pequeno Uriel Santos Basílio, de 6 anos, resumindo o sentido do Família na Praça.