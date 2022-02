EXCLUSIVO , Rosilene diz que saiu do país porque era perseguida e ameaçada pelo ex-marido

CARATINGA – Rosilene Franco da Silva Cassiano renunciou o cargo de vereadora pelo partido Pros na manhã dessa quarta-feira (9), através de um áudio enviado ao presidente da Câmara, Cleon Coelho. Através de WhatsApp, ela concedeu entrevista exclusiva ao DIÁRIO DE CARATINGA falando do motivo de ter saído do país.

Rosilene, que representava o distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga, disputou as eleições por três vezes, sendo eleita em 2012 e em 2020. Nas últimas eleições obteve 642 votos. Em sua entrevista, Rosilene diz que sofreu ameaças contra sua vida, agressão física e psicológica, abuso sexual e muita perseguição por parte de seu ex-marido Denilson Cassiano.

A reportagem procurou ouvir Denilson sobre as acusações que lhe foram feitas, mas ele disse por telefone, que prefere não dar entrevista, e que Rosilene terá que provar na justiça o que falou.

Por que resolveu deixar o Brasil e renunciar seu mandato?

Devido o que aconteceu comigo nesse ano de 2021, a partir do momento que meu pai faleceu minha vida começou a virar um inferno. Não dava mais para continuar dessa forma, aconteceram muitas coisas ruins comigo vindas do meu ex-marido, porque me separei dele, por várias vezes ele me agrediu psicologicamente, fisicamente, me chutou, puxou meus cabelos, tapa no rosto. Aparentemente é uma pessoa tranquila, mas dentro de casa ninguém conhece aquela peça, é muito mau, mau calado. Ele é traiçoeiro, dizia que eu tinha alguém durante o casamento, ninguém prova isso. Depois que me separei sim, tive e tenho, não devo satisfação pra ele mais, ele me arrumava problema, me ameaçava que seu eu não voltasse iria fazer isso, isso e isso… Ele realmente fez muitas coisas ruins comigo, fez vários vídeos colocando pessoas dizendo que eu dava remédio às pessoas, dava medicação sem prescrição médica, ia à casa das pessoas e gravava vídeos pedindo para falarem que eu dava remédios, mas elas não sabiam certo o que dizer, achavam que estavam fazendo algo de bom pra mim. Ele colocava as pessoas na parede e falava que era pra falar sobre mim, para falar que eu dava remédios para eles, realmente eu dava, mas com receita, corria atrás, conseguia a prescrição médica e levava para Caratinga e conseguia os remédios, lugar pequeno é assim que funciona. Ele arrumava um inferno pra mim, fotos de nudes, só Deus sabe o que passei, até na hora da minha viagem sofri demais, quero distância. Então eu parti mesmo, não quis ficar em Caratinga. Gosto de todos daí, dos meus colegas vereadores, da imprensa, tenho um carinho enorme por vocês, tenho só que agradecer, mas também não dava, era muita perseguição, ameaça, perseguição política também, eu sozinha, perdi meu pai há dois anos, meu suporte era meu pai, estava sofrendo pela perda do meu pai poxa, não tive tempo para sofrer a perda do meu pai, e com tudo aquilo ainda tinha a ameaça do meu ex-marido, ameaças terríveis, que se eu não voltasse acabaria comigo, de uma forma ou de outra, politicamente, ou até na prisão, até isso ele falava, sofri muito, muito, muito. Estou aqui, vou tentar começar minha vida do zero, e o que importa é a minha vida, hoje falo de coração que o que importa é a minha vida, hoje eu falo de coração que o que importa é a minha vida, quero seguir meu caminho, meu filho já está aqui, então eu quero paz.

Qual recado que deixa para as pessoas que confiaram o voto a você?

Aquelas pessoas que depositaram a confiança dos votos em mim, que acreditaram em mim, que fui eleita com quase 700 votos, agradeço imensamente, o carinho que tiveram comigo, peço desculpas, mas foi por motivo de angústia mesmo, de infelicidade, eu não tinha paz, minha vida pessoal, nenhum problema com a minha vida pública, tudo relacionado com minha vida pessoal, peço perdão, mas vão encontrar uma pessoa ótima pra pedir ajuda, mas vão achar outra pessoa igual a mim, que corre atrás, que busca recursos. Inclusive consegui com Mauro Lopes vários recursos para Caratinga e nem cheguei a divulgar, quero até agradecer ao Mauro Lopes pelo empenho, pelo carinho que ele tem por mim. Só tenho que agradecer e pedir desculpas, porque era minha vida, eu estava sendo ameaçada, mas um dia voltarei. Minha gratidão.

Pensa em voltar ao Brasil um dia?

No momento não penso em voltar ao Brasil, pretendo construir uma nova vida aqui nos Estados Unidos, começar do zero, quero tudo novo pra mim, uma nova vida, uma nova jornada, uma nova etapa, é isso que eu quero, e voltar só Deus sabe, deixo nas mãos de Deus, que sabe todas as coisas, lógico que um dia vou voltar, mas só Deus sabe.

Por que não renunciou antes?

Não renunciei antes porque até o dia 15 estive nas reuniões, e também porque talvez eu chegaria aqui e não gostaria, então teria tempo para retornar ao Brasil, mas como as coisas estão fluindo aqui, pretendo ficar.

Você foi pelo México? Foi muito difícil?

Vim pelo México, a travessia não foi fácil, foram 14 dias muito tristes, eu iria vir pelo visto, mas estava marcado pra eu tirar em setembro de 2022, devido a covid-19, as entrevistas eram sempre adiadas. Eu não podia esperar até setembro, deu certo, foi sofrido mas eu consegui.

Você está decepcionada com Brasil?

Não tenho que falar mal do Brasil, mas a justiça é muito lenta, meu divórcio está sendo sempre adiado, tem um ano que estou lutando pra esse divórcio sair, estava marcado para o dia 7 de fevereiro, agora em abril. Mas eu vim mesmo por questão pessoal, porque não conseguia mais viver no meio de pessoas tão ruins que estavam dentro da minha própria casa. Tenho carro, casa, fiquei endividada, porque um ficou no nome do meu ex-marido, só tive prejuízo.

Você estava sendo perseguida por seu ex-marido? Isso colaborou pra você ir embora?

Tenho boletim de ocorrência que fiz aí no Brasil, de ameaça dele, à minha vida, à minha família, tinha medida protetiva contra ele, inclusive ele não pode chegar perto da minha irmã e da minha mãe. No dia que fui pegar minhas roupas em São Cândido, ele me agarrou por trás, me jogou na cama, abusou de mim sexualmente, e disse que se eu gritasse que ficaria pior pra mim, e eu fiquei sofrendo calada.

Você tem quantos filhos, onde estão?

Meu filho está aqui nos Estados Unidos e tem 25 anos, há dois anos está aqui, e só tenho ele. Tive uma menina, que faleceu no ano de 2009.

O que tem a falar sobre a última decisão da justiça em que foi condenada?

Sobre o processo, não tinha conhecimento, mas vou enviar ao meu advogado.