Homem assassinado com golpes de enxada e tijolos em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Na noite dessa última terça-feira (8), a Polícia Militar foi acionada por populares, informando que havia ocorrido uma briga na via pública no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

Diante das informações, os militares foram até local. No interior da residência do suspeito de 28 anos, a vítima, Alex Ribeiro da Silva, 29 anos, foi encontrada caída ao chão com sangramento na cabeça, sem sinais vitais.

Segundo relato de uma testemunha, o suspeito teria iniciado uma discussão com a vítima, e que em razão disso, ele desferiu um golpe com enxada nela.

A vítima teria saído do local após a agressão, e depois teria chegado correndo de posse de uma faca, quando o suspeito teria corrido para dentro de sua casa e a vítima teria ido atrás.

A testemunha disse ainda que nesse momento não teria presenciado as agressões, apenas teria escutado a discussão, sendo que logo em seguida, teria saído aparentemente ferido, sentido a rua Otelina Maria Damasceno.

O pai do suspeito relatou que estava no quarto deitado, quando ouviu a discussão, e então em seguida constatou que seu filho estava agredindo a vítima arremessando tijolos contra sua cabeça, que inclusive teria dito para que ele cessasse as agressões, contudo o suspeito insistiu dizendo: “não, agora eu tenho que matar”, e em seguida, fugiu.

As equipes realizaram rastreamento, porém o suspeito não tinha sido localizado até o final dessa edição.