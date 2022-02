PC conclui investigações a respeito de homicídio tentado no bairro Santa Cruz

Um mandado de prisão foi cumprido nessa terça-feira (8)

CARATINGA – Na data de hoje (08), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão em desfavor de um jovem, 20 anos, que foi indiciado como suposto autor de crime de homicídio tentado praticado no dia 8 de outubro 2021 no bairro Santa Cruz.

No momento do cumprimento do mandado, o suspeito, que possui antecedentes criminais por lesão corporal contra a mulher e porte de drogas para uso próprio, tentou fugir pelo telhado da residência, mas mesmo assim os policiais civis conseguiram alcançá-lo e efetuar a prisão.

Após o cumprimento mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado ao Presídio de Caratinga onde se encontra a disposição da Justiça.

Entenda o caso:

Na manhã do dia 8 de outubro de 2021, no bairro Santa Cruz, em Caratinga, um jovem de 18 anos sofreu tentativa de homicídio.

A vítima, que não possui antecedentes criminais, afirmou que estava andando pela rua João Cavalcanti Sobrinho quando um homem, pilotando uma motocicleta, aproximou e efetuou diversos disparos. Um dos disparos acabou acertando a coxa esquerda da vítima, que conseguiu fugir.

A arma (revólver cal. 32) que foi usada na tentativa de homicídio foi entregue voluntariamente, no dia 21 de outubro de 2021, pelo suposto autor do crime no momento em que ele se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Caratinga, ocasião em que, diante da ausência de estado flagrancial, ele foi ouvido na presença de seu advogado e liberado.

