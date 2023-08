Ex-prefeito de Bom Jesus do Galho é preso durante audiência

Durante audiência no fórum de Caratinga nessa quarta-feira(2), o ex-prefeito de Bom Jesus do Galho, Willian Batista de Calais, o “Willian Motos”, acabou sendo preso.

Willian foi acusado de desvio de recursos públicos, e durante a audiência, um dos corréus alegou ter sido abordado pelo ex-prefeito no corredor do fórum.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva de Willian por conveniência de instrução criminal, foi deferido e a polícia acionada. O ex-prefeito de Bom Jesus do Galho foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.