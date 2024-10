Ex-ator mirim é morto a tiros dentro de carro em destino turístico da Bahia

João Rebello, de 45 anos, foi encontrado morto no centro de Trancoso, em Porto Seguro. Homem era sobrinho do diretor Jorge Fernando e atuou em novelas como ‘Cambalacho’ e ‘Vamp’.

O ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando, João Rebello, foi morto a tiros dentro de um carro, na noite de quinta-feira (24), no centro de Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil de Porto Seguro, o corpo de João Rebello, que tinha 45 anos, foi encontrado na Praça da Independência. Ele estava sozinho no veículo.

O crime é investigado pela delegacia do município. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do assassinato.

João Rebello atuou em cinco novelas da TV Globo: “Cambalacho” (1986), “Bebê a Bordo” (1989), “Deus nos Acuda” (1992), “Vamp” (1991) e “Zazá” (1997).

Em “Vamp”, o ex-ator fez o personagem “Sig”, um menino que sofria agressões da mãe.

Atualmente, João Rebello era DJ e usava o nome artístico “Vunje”. Ele também dirigia clipes musicais. Ainda não há detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo da vítima.

Fonte: G1