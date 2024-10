Estudantes do maternal da Escola Professor Jairo Grossi apresentaram “Alice no País das Maravilhas”

Projeto de teatro na escola estimula imaginação e desenvolvimento integral das crianças

CARATINGA – Os alunos do maternal da Escola Professor Jairo Grossi, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, apresentaram a peça teatral “Alice no País das Maravilhas”, encerrando o projeto “Teatro na Escola”, desenvolvido ao longo deste ano. O Ginásio Dário da Anunciação Grossi se transformou em um palco de muita criatividade e imaginação.

Com a presença de familiares e amigos, a noite foi marcada pela emoção e pelo encantamento de todos que assistiram. “Ver nossos filhos nesse tipo de atividade é emocionante, pois percebemos o quanto eles crescem, e se desenvolvem”, destacou Isabella Cunha, mãe de um dos alunos.

O teatro, além de estimular a imaginação e a autonomia das crianças, proporcionou a vivência de diversas emoções. “A apresentação desenvolve habilidades como o trabalho em equipe, a organização e a autoconfiança para falar em público”, explicou Renata Lopes Alves, professora do maternal.

O projeto, que promove a integração do aprendizado lúdico ao cotidiano escolar, foi essencial para fortalecer o vínculo das crianças com a expressão artística. Além disso, a experiência de participar de uma apresentação teatral, desde os ensaios até o grande dia, ajudou os pequenos a desenvolverem autoconfiança e habilidades sociais, como a cooperação em grupo e o respeito pelo outro.

A Escola Professor Jairo Grossi reafirma, com iniciativas como essa, o compromisso com o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo experiências que vão além do ambiente tradicional de sala de aula, contribuindo para uma formação completa.