Caso Novo Oriente de Minas: Roupa de bebê encontrada no quintal onde os fetos foram enterrados

Como divulgado anteriormente pelo Diário, de acordo com as investigações, por duas décadas, o homem manteve a companheira em cárcere privado, forçou ela a abortar três vezes, abusou sexualmente dos sete filhos, de 3 a 22 anos, da sogra (que morreu por dificuldades em acessar um médico), e enterrou um feto no quintal de casa, em Novo Oriente de Minas).

A Polícia Civil de Teófilo Otoni está à frente das investigações do caso. O homem negou as acusações, mas está preso preventivamente. Uma das filhas acionou a polícia, que descobriu os casos de abuso.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni