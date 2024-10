Um bonjesuense no legislativo de Belo Horizonte

DA REDAÇÃO – O PCdoB voltará a ter vereador em Belo Horizonte (MG). Neste domingo (6), com 100% das urnas apuradas, o líder comunitário Edmar Branco foi eleito com 9.813 votos. Nascido em 26 de junho de 1982, Edmar Martins Cabral da Cruz, o Edmar Branco, é natural de Bom Jesus do Galho. Aos sete anos, sua família se mudou para a capital mineira, instalando-se no bairro Paulo VI, onde Branco iniciou sua militância na Pastoral da Juventude.

Líder comunitário e servidor público estadual, atuou em projetos socioeducativos, como o “Fica Vivo” e “Escola Aberta”. Foi membro do Conselho Estadual da Juventude e se tornou uma referência da luta das periferias por mais inclusão.

Em 2016, elegeu-se vereador de Belo Horizonte com mais de 6 mil votos. Entre as leis de sua autoria, está a que criou o cadastro único das nascentes, além da que regulamentação do uso de GPS em caminhões limpa-fossa.

Durante o mandato, presidiu a CPI das Águas e das Barragens. Na eleição 2020, ampliou sua votação em mais de 30%, mas não conseguiu se reeleger. Agora, de volta ao cargo, terá o desafio de representar sua história e a do próprio PCdoB na terceira maior Câmara Municipal do Brasil.

A disputa à prefeitura da capital mineira terá, no segundo turno, Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD). No primeiro turno, Engler teve 435.853 votos (ou 34,38% dos votos válidos), enquanto Noman conquistou 336.442 (26,54%). Embora tenha liderado as pesquisas de intenção de voto até a última semana, Mauro Tramonte (Republicanos) terminou a disputa com 192.991 votos (15,22%).

Fonte: André Cintra (Site do PCdoB)