Estrutura metálica atinge telhado no bairro Rodoviários durante vendaval

CARATINGA– Durante vendaval na madrugada dessa quarta-feira(9), uma estrutura metálica de telhado galvanizado se desprendeu e atingiu um telhado na rua Coronel Antônio de Assis no bairro Rodoviários.

No local os bombeiros não conseguiram identificar nas redondezas de qual imóvel a estrutura se desprendeu. Foi feita uma vistoria do local onde constatou-se que tal estrutura atingiu dois prédios da mesma vila/condomínio, sendo que a maior parte afetada foi do imóvel do solicitante onde uma das paredes frontais do terraço ficou comprometida.

Os bombeiros verificaram que com a força da queda, a estrutura ficou emaranhada na estrutura original da edificação e que para retirada da mesma com segurança necessita da atuação de um profissional de serralheria para conseguir retirar a estrutura por cortes de alívio e em partes pequenas com segurança.

Conforme os bombeiros militares, “apesar da verificação inicial não ter encontrado indícios de danos estruturais graves à edificação, o solicitante foi orientado a fazer contato com a Defesa Civil”.