Com médio risco de infestação, Caratinga intensificará ações contra o Aedes aegyti

Índice de infestação se mantém estável, mas, ainda não atingiu patamar preconizado pelo Ministério da Saúde

DA REDAÇÃO- A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, através da Seção de Controle de Endemias realizou entre os dias 24 e 26 de outubro de 2022 o 4º Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa).

O índice apresentou resultado de infestação predial de 1,1%, próximo ao índice preconizado pelo Ministério da Saúde que é abaixo de 1% para o efetivo controle das Arboviroses.

No entanto, o dado representa para o município médio risco de infestação, como alerta Juan Almeida Cruz Costa, diretor do Departamento de Epidemiologia e Estatística. “Com o resultado, o Departamento, junto à seção de Controle de Endemias irá intensificar as ações, onde ocorreu a presença do mosquito Aedes aegypti para obtermos índices cada vez menores. No ano de 2022, até o momento foram registrados 386 casos prováveis de arboviroses. Vale destacar que dentre eles, grande parte foi descarta através de exame laboratorial realizado pela Fundação Ezequiel Dias”.

O Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), permite que a Secretaria de Saúde realize as ações necessárias para a redução dos índices de infestação do vetor nas áreas consideradas de maior risco para proliferação do mosquito transmissor das Arboviroses, como dengue e chikungunya.

“É importante que a população colabore, realizando limpeza de seus quintais, retirando todo e qualquer recipiente que possa acumular água e ser criadouro do mosquito”, finaliza Juan.