Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio

CARATINGA – A Polícia Civil conseguiu prender nessa terça-feira (8), o suspeito de cometer uma tentativa de homicídio no bairro Santa Zita. O crime aconteceu no dia 29 de setembro de 2022.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, deflagrou a operação policial com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.

Segundo o delegado Sávio Moraes, “o homem de 25 anos de idade, suspeito de ser autor do crime, foi preso pela PCMG na manhã de ontem (segunda-feira, 7/11), também no bairro Santa Zita, em Caratinga. O suspeito que em data posterior compareceu na delegacia e assumiu a autoria do crime, já possuiu antecedentes criminais por crimes de homicídio e tráfico de drogas.”

Foram alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos na data desta terça-feira, a vítima (mulher de 31 anos), o irmão da vítima (homem de 32 anos) e um homem de 24 anos suspeito de ter envolvimento no crime, detalhou a autoridade policial.

Ao iniciar o cumprimento do mandado, o irmão da vítima, homem de 32 anos que possui antecedentes criminais pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fugiu do local, “sendo certo que em sua residência foi encontrado e apreendido um tablete de maconha, um caderno com anotações e um telefone celular”, frisa a PC.

ENTENDA O CASO

Na noite do dia 29/09/2022, a vítima estava dentro de seu veículo, que estava estacionado na rua Thomaz Cimini, bairro Santa Zita, quando foi surpreendida pelo homem de 25 anos, suspeito de ser autor do crime, que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela. Logo após o crime, o suspeito fugiu. A vítima recebeu atendimento médico.

Segundo as investigações a PC, até o momento, os elementos de informação coletados indicam que a motivação do crime é um atrito familiar existente entre a família do suposto autor e a família da vítima. Os objetos apreendidos durante a operação serão analisados pela equipe da Delegacia de Homicídios de Caratinga.