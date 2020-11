Estado determina desativação de 20 leitos de UTI adulto no Hospital Casu

Conforme nota da prefeitura, decisão considera queda na taxa de internação em toda macrorregião de saúde do Vale do Aço

CARATINGA- A prefeitura de Caratinga encaminhou nota à imprensa, comunicando a situação de leitos no Casu-Hospital Irmã Denise.

O documento do executivo cita que considerando a “queda na taxa de internação em toda macrorregião de saúde do Vale do Aço”, seguindo orientação da Secretaria Estadual de Saúde, foi acordada entre a Superintendência Regional de Saúde, Casu-Hospital Irmã Denise e Secretaria Municipal de Saúde a desmobilização de 20 leitos de UTI adulto, que ocorreu no dia 3 de novembro.

“Os equipamentos continuam no hospital Casu e podem ser ativados diante de necessidade. Dessa forma, a instituição conta, agora, com 40 leitos UTI adulto, e 5 UTI infantil”, finaliza.