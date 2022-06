ESPECIAL OS BENEFÍCIOS DO CAFÉ PARA A SAÚDE Nutricionista Bárbara Luysa detalha as qualidades desse grão para a qualidade de vida

Nutricionista Bárbara Luysa Ferreira Brito Corrêa, pós-graduanda em Nutrição Estética Funcional e pós-graduanda em Nutrição Esportiva

DA REDAÇÃO – O cheiro do café sendo coado já provoca uma sensação de bem-estar e aquela vontade de ir logo pegar uma xícara e se servir. Talvez esses sejam os primeiros benefícios causados por esse grão. Por essa bebida tem muitos adeptos mundo afora, como é o caso de Bob Dylan. O genial cantor-compositor é o autor da clássica “One More Cup Of Coffee” (Mais Um Copo de Café), canção que ainda embala gerações. O café tem muitos outros predicados, como elenca a nutricionista Bárbara Luysa Ferreira Brito Corrêa, pós-graduanda em Nutrição Estética Funcional e pós-graduanda em Nutrição Esportiva.

Bob Dylan é um dos adeptos do bom cafezinho

Até um tempo atrás a questão era se o café fazia bem ou mal para a saúde. Pesquisas indicam que o grão faz bem. A nutricionista explica que o café é rico em nutrientes, e se ingerido com moderação, pode trazer grandes benefícios para a saúde, inclusive na performance esportiva. Vale lembrar que em se tratando de competições esportivas, até final do ano de 2003, a cafeína fazia parte da lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (WADA), na classe de estimulantes e o limite estipulado para caso positivo de doping até àquele momento era de 12µg/mL de cafeína na urina. Contudo, devido às dificuldades de se estabelecer um valor limítrofe, desde o ano de 2004 a cafeína foi incluída junto com outras substâncias em um programa de monitoramento da WADA e deixou de ser proibida.

CAFEÍNA

O componente mais conhecido do café é a cafeína, um potente estimulante que melhora o estado de alerta e vigília, capacidade de raciocínio e resistência ao esforço físico. Além dos estímulos ao sistema nervoso central, o café é rico antioxidantes que evitam a formação de radicais livres no organismo, protegendo o corpo e participando das atividades antiviral, antibacteriana e anti-hipertensiva, inibindo as inflamações e o estresse oxidativo, conferindo benefícios à saúde.

Outro detalhe que mais do que saboroso, estudos relacionam o café a melhora da depressão, por interferir positivamente no humor, melhora na performance e na capacidade cognitiva, além induz a perda de peso por participar no aumento da termogênese.

ESTUDO

Conforme artigo da também nutricionista Cláudia Foscarini para o blog Diet Box, a revista New England Journal of Medicine publicou um estudo que analisou os hábitos de consumo de café de mais de 400 mil homens e mulheres americanos (com idades entre 50 e 71 anos), tornando-o o maior estudo que avaliou a relação entre consumo de café e saúde humana.

Como resultado, identificou-se que o consumo de café pode estar inversamente relacionado à mortalidade total (quando ajustado pelos outros fatores de risco). Além disso, os tomadores de café também apresentaram menor mortalidade por causas cardíacas, doenças respiratórias, acidente vascular cerebral, causas externas, diabetes e doenças infecciosas. Esse consumo vale tanto para os consumidores de café com cafeína quanto para o descafeinado.

ENTREVISTA

Nesta entrevista, Bárbara Luysa detalha todas essas qualidades, mas avisa: “Vale lembrar que, na dúvida sobre café ou qualquer tipo de bebida ou comida, sempre procurar um nutricionista”.

Quais os benefícios do café?

Ingerir quantidades moderadas de média a quatro xícaras por dia (até 500 mg/dia) estimula o cérebro em suas atividades intelectuais, memoria, concentração, também possui efeito antidepressivo. Além de ajudar a prevenir doenças: o consumo de café reduz o risco de alguns tipos de câncer por conter substancias antioxidantes, anticarcinogênicas e antiteratogênicas que estão presentes em sua composição ou são constituídas durante a sua produção. Pesquisas também tem apontado que o consumo de café está associado a prevenção de vários tipos de doenças crônicas como Diabetes Mellitus tipo 2, Parkinson e hepatopatia crônica. (Fonte: Analisando os benefícios do consumo de café para a saúde humana).

Então o café é uma bebida rica em vitaminas e minerais? Quais vitaminas e quais minerais?

Sim, ele contém uma série de nutrientes, como vitaminas B1, B2, B3, e os minerais potássio, cálcio, magnésio, sódio e ferro. (Fonte: Tabela de composição de alimentos).

Muito se fala que o café aumenta a longevidade. Existe algum estudo nesse sentido?

Uma pesquisa do professor Martínez-González sugere que o consumo de café em 3-6 xícaras de café por dia reduz a mortalidade por todas as causas. Dentro dessa coorte, houve um risco 22% menor de mortalidade por todas as causas para cada duas xícaras adicionais de café por dia. Foram discutidos mecanismos potenciais por trás do consumo de café e redução da mortalidade por todas as causas. Foi sugerido que só a cafeína era improvável de explicar o efeito sobre a mortalidade, mencionando um papel potencial para polifenóis encontrados no café, que podem ter efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios.

Existe ainda a questão da dopamina.

A cafeína não só estimula o sistema nervoso central, mas pode agir aumentando a produção de certos neurotransmissores no cérebro, incluindo a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Isso poderia explicar o menor risco de depressão entre os bebedores de café encontrados em estudos epidemiológicos.

Outra questão é que o café ativaria a memória.

Sim. A cafeína presente no café estimula o sistema normal de vigília, aumenta a atenção, a concentração e a memória, melhorando a atividade intelectual normal. (Fonte: café e saúde humana).

Hoje tem o descafeinado. Ele seria indicado para qual tipo de pessoa?

O processo de descafeinação normalmente remove cerca de 97% da cafeína. O café descafeinado é recomendado para pessoas com sensibilidade à cafeína ou ainda com hipertensão, insônia, distúrbios de ansiedade, taquicardia, esofagites, gastrites, úlceras, azia, náuseas, enxaquecas, labirintites e dores de cabeça.

Você como pós-graduanda em nutrição esportiva, fale-nos sobre a questão do café pré-treino. Realmente é indicado?

Sim, quando consumida no pré-treino, a cafeína amplifica o desempenho no exercício. Entre os benefícios estão a redução da fadiga, melhora na resistência, acelera o metabolismo, melhora na respiração e concentração, pois além de dilatar as vias respiratórias, a cafeína estimula o cérebro. (Fonte: nutrição para o esporte e o exercício).

Quando consumida no pré-treino, a cafeína amplifica o desempenho no exercício (imagem ilustrativa)

Quais os perigos do consumo em excesso?

A cafeína estimula o sistema nervoso central e, em quantidades superiores a 1,5 gramas por dia, pode produzir agitação física e psicomotora, cefaleia, insônia e irritabilidade nervosa, espasmos musculares, tremores, aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. (Fonte: nutrição para o esporte e o exercício).

Existe uma dose certa de café ou isso depende de cada pessoa?

Depende muito de cada pessoa, a ingestão recomendada para adultos saudáveis é de 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a aproximadamente 4 xícaras de 150 ml de café coado. Para mulheres que estejam grávidas, planejando engravidar ou amamentando, devem consumir o máximo de 200 mg de cafeína por dia, o que corresponde a um total de 2 xícaras de 150ml de café coado. Já crianças a partir de 12 anos devem ingerir somente 100 mg de cafeína por dia, ou seja, o máximo de 130 ml de café coado. Pessoas com pressão alta devem limitar o consumo de café a 200 mg de cafeína por dia, o que equivale a 2 xícaras de café coado por dia.