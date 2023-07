Escritores caratinguenses são homenageados com o Troféu Jornalista Humberto Luiz, em Teófilo Otoni

TEÓFILO OTONI – Na noite do sábado, dia 24 de junho, a Academia de Letras de Teófilo Otoni homenageou diversas personalidades com a entrega do troféu Humberto Salustiano Costa. Humberto foi jornalista, nascido na cidade de Teófilo Otoni, confrade do meio cultural que fez história em Caratinga e sua cidade natal, cidade do vale do Mucuri, na região administrativa do nordeste de Minas Gerais, realizada pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni e pelo Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Mucuri onde Humberto era membro honorário da academia de letras local, que nunca deixou de frequentar, mesmo após ter se mudado para Caratinga. A concessão do troféu que leva o nome dele foi uma forma da academia marcar, também, a passagem do Dia do Escritor Teófilo-otonense.

O salão da Câmara Municipal de Teófilo Otoni esteve lotado. Membros Academia Caratinguense de Letras estavam entre os homenageados e na oportunidade foram representados pelos confrades e confreiras Águida Pereira, Lígia dos Reis Matos, Sandra Ramalho, Marilene Godinho, Maria do Rosário, Edra e o presidente da entidade José Aylton de Mattos.

Estiveram também presentes Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior, filho do homenageado; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Humphrey Lima, que esteve representado Dr. Welington, o prefeito de Caratinga; Elzy Russo Amorim, representante do Movimento Amigos de Caratinga (MAC); Kleber do Val, Neide e Cláudia Rian, representando o Grupo Sistec.

A mesa da solenidade foi formada por Dona Iris Soriano – presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri; Elisa Augusta Farina – presidente da Academia de Letras de Teófilo Otoni; Marcos Ganem – diretor das Faculdades AlfaUnipac e escritor homenageado na noite, Sr José Aylton de Mattos – presidente da Academia Caratinguense de Letras, diversos vereadores e nomes políticos da região também estavam presentes.

O HOMENAGEADO

Humberto Luiz foi líder estudantil e vereador em Teófilo Otoni. Formado em assistência social, fez carreira, de fato, no jornalismo, tendo sido um dos pioneiros da comunicação em Caratinga, para onde se mudou nos anos 60. À frente do O Jornal de Caratinga, órgão do Sistema Caratinga de Comunicação, publicação que, durante décadas, gozou de grande prestígio e credibilidade em Caratinga e região, Humberto ainda exerceu diferentes funções na cidade, como as de assessor da Câmara Municipal, por um longo período, e de chefe de gabinete do prefeito Wellington Moreira. Presidente do Sistema Caratinga de Comunicação, Humberto Luiz faleceu em setembro do ano passado, durante tratamento de uma apendicite, pouco mais de um mês após ter lançado, na cidade, seu primeiro livro, intitulado “A Verdade dos Fatos”, com crônicas que ele escreveu no O Jornal de Caratinga, durante sua carreira.