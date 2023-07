Construção de ponte no distrito de Patrocínio

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu licitação para contratar empresa que atuará na execução de obras de construção de ponte, na estrada do distrito de Patrocínio.

O executivo destaca que o município é essencialmente agrícola, sendo de grande importância os investimentos neste setor. Atualmente os produtores rurais possuem dificuldades de escoarem suas produções agrícolas devido à dificuldade de acesso em alguns trechos das estradas vicinais

A intenção é viabilizar infraestrutura aos agricultores, apoiando ações que permitam o aumento da produção, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e escoamento da produção. “O município no âmbito geral é beneficiado com a intervenção, uma vez que todos utilizam diretamente as estradas vicinais, seja a pé, ou com uso de motos, animais, carros, caminhões e ônibus, entre outros veículos, porém a população direta a ser contemplado com o objeto está localizada na zona rural do município de Caratinga”.

A ponte, que sofreu com avarias devido às fortes chuvas, ganhará uma nova estrutura. Além de atender ao distrito de Patrocínio, também é importante para o deslocamento da população do Córrego do Suíço.