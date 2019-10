Escola Estadual Princesa Isabel encerra atividades do Setembro Amarelo

CARATINGA- No último dia 26 de setembro, os alunos da Escola Estadual Princesa Isabel realizaram o encerramento do projeto Setembro Amarelo, idealizado pela professora de Português Beatriz Gomes Batista. O tema desenvolvido foi ‘Amar é um Elo’.

O projeto deu espaço à pesquisa, reflexão e a afetividade no decorrer de seus 40 dias de desenvolvimento. A fala pertinente, sincera e jovem revelou conscientização, solidariedade e promoveu partilhas. Segundo a professora Beatriz, desenvolver a temática do Setembro Amarelo é desafiador e gratificante. “Aprendemos juntos sobre um assunto que ainda é tabu. Aprendemos que nossas experiências podem ser partilhadas e que a falta de pétalas não muda a essência da flor”.

Redes sociais, escuta, conhecimento sobre profissionais capacitados para o atendimento, centros de atendimento à vida, apoio aos colegas e protagonismo juvenil foram amplamente trabalhados encerrados com um momento no pátio da escola com cerca de 300 alunos dos ensinos Fundamental e Médio. “A culminância com poesia, música, arte, depoimentos, palestra com o professor Noé Comemorável de Oliveira, entre outras ações revelou a beleza do protagonismo jovem e me fez acreditar que cada um de nossos alunos vai florescer e vai além. Sabemos que a vida vale a pena. Creio que amar é um elo, oportunamente amarelo”, conclui a professora.

A diretora Elaine Lucas ressalta que o ambiente escolar é o espaço onde a prevenção ao suicídio precisa acontecer. “O diálogo, as reflexões, o saber ouvir e os cuidados com a saúde emocional devem ser discutidos para que possamos ser pontes para o recomeço e mão estendida aos que precisam. Parabenizo a professora Beatriz e aos alunos da Escola Estadual Princesa Isabel pelo brilhante trabalho e pelo zelo e cuidado com que a temática foi trabalhada no decorrer do mês de setembro”.

A aluna Sara Carvalho também acredita na relevância do tema abordado. “Este trabalho realizado em nossa escola é muito importante, deveria ser feito por todas as escolas. O tema é importantíssimo porque a depressão é uma doença que tem avançado muito, em alguns casos levando até à morte. Este projeto abre uma porta para as pessoas que passam por esse tipo de situação, podendo procurar ajuda. Faz um alerta também sobre como devemos tratar com zelo e carinho as pessoas que nos rodeiam. A vida é uma dádiva. Dádiva essa pela qual devemos zelar, pois através da vida somos felizes e fazemos a felicidade de alguém”.