Entrega solidária: Casa Auxiliadora doa materiais de construção a família de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Após uma tragédia, uma boa notícia! O casal Paula e Alessandre perderam quase tudo em um incêndio, no último dia 30. A casa deles, em Bom Jesus do Galho, ficou destruída. Muitas pessoas se solidarizaram com a situação da família, como aconteceu com a equipe da Casa Auxiliadora materiais de construção. A loja doou piso, revestimentos para parede, argamassas e rejuntes, para que a família possa reconstruir o banheiro.

A gerente comercial e arquiteta da Casa Auxiliadora, Camila Corrêa Cortes, acompanhou a entrega. “Graças a Deus a perda deles foi apenas material. Nosso sentimento foi de querer ajudar essa família a recomeçar”. A arquiteta fez a paginação do layout do banheiro e apresentou para Alessandre, que é pedreiro e já está na expectativa de começar a obra.

“Estamos muito felizes com este presente!”, comemora Paula. Ela reforça que toda ajuda neste momento é bem-vinda. “Assim como a Casa Auxiliadora fez, quem puder ajudar, nós ficamos muito gratos”.

As doações podem ser feitas por transferência bancária: Itaú – conta corrente: 17082-9 – agência: 5132, ou via PIX: 10247648698.