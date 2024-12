Justiça Eleitoral diploma prefeitos, vices e vereadores eleitos na comarca de Caratinga

CARATINGA- Na noite de sexta-feira (13), a Justiça Eleitoral de Caratinga realizou a cerimônia de diplomação dos eleitos nos 11 municípios da comarca de Caratinga.

Foram diplomados, além dos vereadores, os prefeitos e vices eleitos para os seguintes municípios: Bom Jesus do Galho (Aníbal Borges e Eliezer), Caratinga (Dr. Giovanni e Ronaldo da Milla), Córrego Novo (Elon Ferrari e Anselmo Carvalho), Entre Folhas (Marquinhos do Broa e Dr. Emanuel), Imbé de Minas (Batista e Sinval), Piedade de Caratinga (Edmilson Sabino), Pingo-d’Água (Artur Marquiole e Samyra da Toneca), Santa Bárbara do Leste (Zé Rufino e Aelcio dos Ferreiras), Santa Rita de Minas (Zânia do Lelei e Paulinho do Dico), Ubaporanga (Dr. Gleydson e Ailton Barbosa) e Vargem Alegre (Cilinha e Clebinho do Jether).

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos nos cargos, com a entrega do diploma assinado. Com a diplomação, as eleitas e os eleitos se habilitam ao exercício do mandato para o qual se candidataram no pleito de 2024.

BOM JESUS DO GALHO

“Trabalhamos muito e a gente tem um compromisso com a comunidade de continuar o trabalho, a expectativa nossa é de trabalharmos o dobro. Temos uma responsabilidade muito grande com as nossas comunidades porque dinheiro público tem que ser bem empregado e a gente quer fazer isso. Temos o projeto de fazer a ligação de Bom Jesus com Vale do Aço, temos já uma proposta do governo estadual de asfaltar de Revés do Belém até a divisa nossa com Vargem Alegre. Estou correndo atrás, estive em Londres, estamos na expectativa de conseguirmos através da ação da Pogust Goodhead, que é o escritório que tem uma ação para uns 46 municípios que foram atingidos com o desastre Mariana e talvez deve sair acima de R$ 50 milhões para Bom Jesus do Galho. E essa ação vai terminar no final de março e deve sair o recurso até junho. Estamos com essa expectativa de poder trabalhar muito e realizar um grande sonho que essa ligação com o Vale do Aço e a facilitação também nossa com o Márcio Cunha e tantas outras necessidades. Vamos ligar pelo quartel, porque lá a gente atende todos os nossos munícipes e pelo Córrego novo atendo praticamente ninguém. E continuar mudando a cara de Bom Jesus do Galho. Hoje nossa cidade é uma das mais limpas que a gente tem. Queremos continuar esse trabalho, entrei na saúde era 2.83 hoje nós estamos com 9.32. Hoje estamos fechando também com o governo estadual o projeto da municipalização da escola, já está na Câmara o projeto para ser aprovado, o estado nos ofereceu R$ 17 milhões pra gente construir duas escolas, uma no Revés e outra em Bom Jesus do Galho, então, a gente tá aí com muito projeto bom e se Deus quiser nós vamos realizá-los com a bênção de Deus”.

Aníbal Borges, prefeito eleito de Bom Jesus do Galho

CARATINGA

“A partir de 2025, o cidadão pode esperar o melhor possível, se tratando do executivo municipal. Queremos governar com o povo e para o povo, queremos fazer com que o poder público chegue onde o cidadão estiver, para poder suprir as suas necessidades naquilo que tange ao poder público. Ou seja, necessidade de uma boa escola, de uma boa saúde, de uma boa estrada, aquilo que o cidadão estiver necessitando, onde ele estiver, ali o poder público estará do lado dele para poder resolver esse problema. O período de transição tem sido tranquilo. Já estamos visitando as instituições, os órgãos do governo municipal. O governo municipal já nos passou os mais diversos contratos. Tem sido bem tranquila a nossa transição, sem nenhum problema. Ao assumirmos o governo, nossa primeira providência será burocrática, enviar para a Câmara uma nova estrutura administrativa da Prefeitura, porque vamos criar a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Ela vai ser desmembrada da Secretaria de Educação. Isso tem que ser por votação da Câmara, do contrário, não tem nem como nomear depois o secretário”.

Dr. Giovanni, prefeito eleito de Caratinga

CÓRREGO NOVO

“Nesses dias estamos trabalhando muito nesse processo de transição. Primeiramente, queria agradecer ao povo corregonovense. A nossa expectativa para Córrego Novo é poder trabalhar em prol da população, temos projetos para ser desenvolvidos, como apresentamos no nosso plano de governo. E uma das principais coisas que a gente precisa trabalhar é cuidar para que Córrego Novo não sofra tanto com as enchentes no nosso município. E uma coisa eu garanto a todo todos os cidadãos, vamos trabalhar com muito amor e com muita dedicação. Precisamos também continuar o investimento da saúde, da educação, de seus pilares. E mais uma vez agradeço e desde já desejo a cada um de vocês um feliz Natal e um próspero novo”.

Elon Ferrari, prefeito eleito de Córrego Novo

ENTRE FOLHAS

Já fazia parte do governo, fui o vereador mais votado na eleição passada e quando afastei fui secretário de Obras e agora, graças a Deus, chegando a prefeito. Como já fui vereador várias vezes, fui vice-prefeito, nasci e criado, também na prefeitura, na minha vida praticamente toda, então conheço cada cantinho de Entre Folhas, conheço o que foi feito, o que tem que ser feito ainda; então, fica mais fácil para a gente. A população pode esperar muita determinação, garra, vontade de trabalhar. A população pode ter certeza de que dependendo da gente, a gente vai empenhar, vai correr atrás, tentar buscar recursos para o município. Tentar fazer em Entre Folhas mais do que o prefeito atual vem fazendo ou pelo menos igual a ele, porque também trabalhou muito. A gente está na expectativa de poder trabalhar bastante, fomos muito bem votados na eleição, muito bem mesmo. Agradecer muito ao povo de Entre Folhas. Se Deus quiser, vamos fazer um grande trabalho, com o apoio do povo, com o apoio de Deus. Toda a vida teve uma grande harmonia com a Prefeitura e Câmara. Com certeza, vamos continuar, todos que forem eleitos são pessoas boas. E dependendo do Executivo, tenho certeza que vai estar tudo certo. Tenho certeza que da parte do Legislativo também, são vereadores que já foram meus colegas de Câmara e os que entraram novatos, tenho certeza, são pessoas excelentes. Vai dar muito certo”.

Marquinhos do Broa, prefeito eleito de Entre Folhas

IMBÉ DE MINAS

É uma alegria muito grande poder contar com a confiança da população da nossa cidade. E é uma honra muito grande estar neste momento agora. Fui eleito a primeira vez em 2020 e reeleito agora em 2024. É uma satisfação muito grande poder estar representando essa linda cidade, a nossa querida Imbé de Minas. A população pode esperar mais trabalho. Trabalhar mais do que no primeiro mandato. Np primeiro mandato a gente trabalhou muito e no segundo a pretensão é trabalhar bem mais do que no primeiro mandato”.

Batista, prefeito eleito de Imbé de Minas

PINGO-D’ÁGUA

“É a terceira vez que disputo as eleições para prefeito. Ser candidato único, a gente nem esperava, porque tinha quatro candidatos disputando. Assim que lancei minha candidatura, eles saíram e me deixaram disputando sozinho a eleição. Sinceramente, por ser a primeira vez que disputei a candidatura única, achei mais difícil ainda, porque não tem a rivalidade. Você não sabe que fulano vota em fulano. Então, pra mim, foi mais apertada a política. A esperança do povo é o trabalho que a gente já realizou. Então, a esperança, a expectativa da comunidade é que você vai desenvolver mais na educação, saúde, segurança e a infraestrutura. Essa esperança de quem votou em mim. Estou mais preparado ainda, por ser a terceira eleição minha para prefeito. Essa expectativa da comunidade e minha também”.

Artur Marquiole, prefeito eleito de Pingo-d’Água

SANTA BÁBARA DO LESTE

Graças a Deus as expectativas são as melhores possíveis em continuar esse trabalho brilhante que tem sido feito em Santa Bárbara e continuar com o povo, estamos contando com ele para continuar esse trabalho. A Wilma (Wilma Pereira, prefeita de Santa Bárbara do Leste) sempre foi minha companheira política desde o início. Tive a honra de trabalhar com ela como chefe de gabinete e aí com a indicação dela tudo ficou mais fácil. E agora é só dar sequência no trabalho e continuar fazendo o melhor para Santa Bárbara para o progresso continuar a todo vapor. Passei 16 anos na Câmara, estou ainda hoje vereador e vou só fazer essa transição da Câmara para a Prefeitura e continuar essa parceria com a Câmara, ouvindo eles, respeitando, para eles também respeitar o Executivo e a gente fazer sempre o melhor para Santa Bárbara.

Zé Rufino, prefeito eleito de Santa Bárbara do Leste

SANTA RITA DE MINAS

“Essa diplomação é um momento indescritível. Gratidão a todas as pessoas que confiaram em mim. Meu município hoje está recebendo uma prefeita responsável. Vou retribuir todo esse apoio, todo esse carinho com trabalho. Estou me tornando hoje a primeira mulher prefeita, isso é muito valioso para mim. Porque reforça mais o meu compromisso com o meu município e gratidão a Deus por esse momento maravilhoso em minha vida. Vim me fortalecendo durante os quatro anos como vereadora e agora acreditando e tendo a certeza que vou ser sim uma força de representatividade como prefeita eleita. Quero agradecer a minha família, porque não é fácil, a gente se ausenta muito dos filhos, da família, mas é muita gratidão e agradecer ao povo de Santa Rita de Minas que confiaram nessa responsabilidade, liderar meu município. E se preparem porque o nome da nossa gestão, da nossa administração, será trabalho, responsabilidade e muita competência. Temos o recurso próprio, o Fundo de Participação dos Municípios, mas precisamos das emendas parlamentares, que complementam os nossos objetivos. E já temos o nosso deputado estadual, Dr. Jorge Ali, temos o nosso deputado federal Euclydes Pettersen, temos também um grande apoio do nosso senador Cleitinho. Com isso, nosso município ficará fortalecido com muita obra e muita emenda parlamentar, que vai fazer a diferença. Novos tempos e novas conquistas”.

Zânia Faria, prefeita eleita e Santa Rita de Minas

UBAPORANGA

“É gratificante para a gente, em 2020 não teve essa diplomação, o diploma foi via internet. E a população ganha muito com a reeleição na cidade de Ubaporanga. Quero deixar um recado aqui para a população, que os trabalhos vão continuar e falo para vocês, vai ser bem melhor do que foi nesses quatro anos. População, muito obrigado a todos vocês por ter dado essa votação expressiva e ser a primeira vez que tem a reeleição na cidade de Ubaporanga. Fica o meu agradecimento a todos aqui e fiquem todos com Deus”.

Gleidson Delfino, prefeito eleito de Ubaporanga

VARGEM ALEGRE

“É com muita responsabilidade que estou aqui recebendo o diploma de prefeita gestão 2025-2028. Fico muito grata à população de Vargem Alegre, que me confiou mais uma vez, com muita responsabilidade, esse pleito. Temos muitas obras que já estão em andamento, então esse governo vai ser uma continuação desse pleito anterior. E como sempre ouvindo a população, as demandas da população. Estou sempre lá no gabinete, à disposição da população”.

Cilinha, prefeita eleita de Vargem Alegre