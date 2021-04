Entrega de kits de alimentação e material para estudo remoto aos alunos da rede municipal

CARATINGA- A Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), iniciou nesta terça-feira (13), a entrega de 6.127 kits de alimentação aos alunos matriculados na rede municipal de ensino.

A ação está de acordo com a Lei nº 13.987/2020 de 07 de abril de 2020, que autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Serão beneficiados mais de 6 mil estudantes matriculados na rede municipal, abrangendo alunos de CEIMs e escolas.

Pensando nos nutrientes necessários para uma alimentação saudável para as crianças, os kits foram montados com produtos da agricultura familiar, contendo verduras e legumes adquiridos exclusivamente com recursos da merenda escolar, como destaca Elaine Teixeira, secretária de Educação. “Reforçamos que a responsabilidade da retirada dos kits é dos pais ou responsáveis pelo aluno. As famílias são comunicadas pelos respectivos diretores escolares, sobre data e horário, respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades de saúde. Quero deixar meu agradecimento a todos os servidores do município que ajudam na construção de uma Educação de qualidade”.

Gilmara Alves, que é mãe de aluno, destaca que o kit recebido tem papel fundamental. “Muito importante, principalmente, que estamos vivendo essa pandemia, que tem muitos pais desempregados. Está chegando numa boa hora, me ajudando e ajudando várias famílias. Que possamos passar por isso mais rápido possível, dependemos do nosso trabalho”.

As equipes ainda realizaram a entrega dos materiais referentes ao Plano de Estudos Tutorados. Valéria Cristina, que também tem um filho que estuda na rede municipal de ensino, explica que o momento é de compreensão, já que as aulas ainda não podem ser retomadas. “Planejamos uma coisa, Deus planeja outra. Queríamos todos que eles estivessem na escola estudando, mas, estamos passando por um período muito difícil, então, estamos fazendo o possível e impossível. Se Deus quiser tudo isso vai passar, as crianças estarão na escola, todos já estão querendo voltar e estudar”.