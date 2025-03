Empresário desaparecido é encontrado morto dentro do carro

Vilmar Alves sofreu um acidente automobilístico perto de Ipaba

DA REDAÇÃO – O desaparecimento do empresário Vilmar Alves Maurício, de 50 anos, terminou de forma trágica. O morador do Conjunto Habitacional em Caratinga, Vilmar foi encontrado sem vida dentro de seu veículo na manhã de domingo (23), após dias de buscas intensas conduzidas por familiares e amigos. O carro, um Fox preto, capotou e foi parar em meio à vegetação na BR-458, próximo ao trevo de Ipaba. O mistério que envolvia o sumiço chegou ao fim de maneira dolorosa. Desde a noite de quinta-feira (20), quando saiu de casa com destino a Ipatinga, o empresário não deu mais notícias. A hipótese mais provável é que Vilmar tenha sofrido um mal súbito ao volante, levando ao acidente fatal.

Nos dias seguintes ao seu desaparecimento, a angústia tomou conta de amigos e familiares, que se mobilizaram em uma busca incansável. Vilmar não tinha o costume de ficar sem se comunicar com a família, o que tornou ainda mais preocupante o fato de ele não dar notícias. Câmeras de segurança registraram a passagem de seu veículo pela rodovia, mas nenhuma outra pista indicava seu paradeiro.

A descoberta do carro capotado aconteceu de maneira inesperada. Um dos familiares de Vilmar trafegava pela rodovia quando avistou um pedaço de veículo entre a vegetação. A curiosidade e a apreensão o fizeram parar e seguir em frente, quando, poucos metros depois, encontrou o Fox preto em meio ao matagal. O chamado às autoridades foi imediato, mas, ao chegarem ao local, os socorristas se depararam com um cenário desolador. O empresário já estava sem vida e seu corpo em estado avançado de decomposição, o que impossibilitou a realização do velório.

Na manhã desta segunda-feira (24), o adeus definitivo. Sem a possibilidade de um velório tradicional, a despedida aconteceu em forma de cortejo pelas ruas da cidade. Amigos e familiares acompanharam o trajeto até o cemitério São João Batista, onde Vilmar foi sepultado sob aplausos e homenagens.