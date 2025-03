Polícia Militar divulga resultado da 13ª edição da “Operação Força Total” em Minas Gerais

Na última sexta-feira (21), a Polícia Militar de Minas Gerais concluiu a “Operação Força Total – 13ª Edição”, realizada nos dias 20 e 21 de março de 2025. A ação ocorreu em todo o estado, com foco no combate à criminalidade violenta em áreas rurais, especialmente contra furtos, roubos e receptação de maquinários agrícolas.

Durante a operação, houve reforço do policiamento em regiões estratégicas, intensificação das fiscalizações em rodovias estaduais e federais delegadas, além de patrulhamentos em fazendas e estradas vicinais, garantindo maior segurança para comunidades e produtores rurais.

Em Piedade de Caratinga, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão que resultou na prisão de um homem de 43 anos. No local foram encontrados drogas, uma arma e materiais provenientes de furtos utilizados como moeda de troca no tráfico.

A 5ª Base Regional de Aviação do Estado (BRAVE) também participou da operação na sexta-feira, com sobrevoos estratégicos em Santa Rita de Minas, Caratinga e no distrito de Santa Luzia de Caratinga. Com a aeronave Pegasus no ar, a ação intensificou o patrulhamento, ampliando a sensação de segurança da população e apoiando as equipes do 62º Batalhão da Polícia Militar.

A Polícia Militar de Minas Gerais segue atuando de forma ostensiva para combater a criminalidade e garantir a proteção dos cidadãos em todo o estado.