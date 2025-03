Visita à APAC: Uma experiência transformadora para os acadêmicos de Direito do Unec

CARATINGA – Na última sexta-feira (21), alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Caratinga (Unec), por intermédio da Associação Atlética Acadêmica de Direito (AAAD), participaram de uma visita à APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado), um projeto inovador que oferece alternativas humanizadas ao sistema penitenciário.

Conforme os integrantes da AAAD, esta visita é fruto do esforço e dedicação do presidente Del Ryam Filho. O próprio presidente destacou que a atividade extracurricular teve como objetivo proporcionar aos alunos uma reflexão prática sobre o sistema carcerário e as possibilidades de reintegração social dos detentos. “A visita foi uma oportunidade única de observar de perto o trabalho da APAC, que se destaca por adotar um modelo de recuperação baseado na ressocialização, educação e reintegração de ex-presidiários, em contraste com o sistema prisional convencional”.

Ana Luísa, diretora de comunicação da Associação Atlética, compartilhou sua empolgação e importância dessa ação: “A experiência foi transformadora, tanto para os alunos quanto para nós, organizadores. Visitar a APAC nos permitiu enxergar uma abordagem mais humana e eficaz de reintegração dos condenados, algo que todos nós, enquanto futuros operadores do Direito, devemos refletir e considerar nas nossas práticas profissionais.”

A visita foi acompanhada por uma série de atividades que permitiram aos estudantes entender melhor o funcionamento da APAC, ouvir depoimentos de ex-detentos e discutir temas como a reintegração, a educação no sistema penal e a importância de uma justiça restaurativa.

A AAAD da Unec também está empenhada em promover ações que contribuam para a formação acadêmica e cidadã dos alunos, incentivando a vivência de experiências práticas que conectem teoria e prática. “A visita à APAC reforça o compromisso da Unec em proporcionar um ensino de qualidade que vá além das salas de aula, preparando os alunos para os desafios do exercício do Direito no Brasil”, explica Ana Luísa.

“Acompanhem as redes sociais da AAAD para mais informações sobre as próximas ações e eventos organizados pela associação!”, convoca Ana Luísa.