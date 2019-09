Emoção marca 7 de setembro em Caratinga

CARATINGA- O Dia da Independência foi comemorado com desfile cívico em Caratinga, reunindo aproximadamente 34 instituições, entre instituições, escolas e entidades civis.

As comemorações tiveram início com o hasteamento de bandeiras, conduzido pelo Tiro de Guerra, às 7h30, na Praça Cesário Alvim. A concentração aconteceu na Praça Calógeras com o desfile pela Avenida Olegário Maciel.

A emoção foi ainda maior com a homenagem prestada por alunos ao caratinguense Pedro Rocha Filho, o Piter. Fantasias de Super-Homem, Batman, e microfones foram símbolos utilizados pelas crianças para homenagear a saudosa personalidade.

O desfile também contou com atrações diferenciadas, como participação dos motociclistas, colecionadores de carros e apresentações especiais com a temática de acessibilidade envolvendo a língua de libras e outras vertentes.

Um dia para guardar na memória, momentos que surpreenderam. Uma forma especial de marcar o dia 7 de setembro no qual é comemorada a Independência do Brasil, que foi proclamada em 1822. Corporação Musical Santa Cecília, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros também passaram pela avenida. Cor, alegria e entusiasmo marcaram o evento.

*Com informações e fotos da Prefeitura de Caratinga