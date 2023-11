Emater-MG divulga os finalistas do 20º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais

Cinquenta amostras foram selecionadas para a última etapa da competição

BELO HORIZONTE – A Emater-MG divulgou a lista dos finalistas do 20º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Foram selecionadas 36 amostras na categoria Café Natural e 14 amostras da categoria Café Cereja Descascado/ Despolpado/ Desmucilado.

A análise final para definir os vencedores do concurso será no dia 20/11, a partir das 7 horas, no Supermercado Verdemar, no bairro Sion, em Belo Horizonte. Todas as amostras passarão novamente por uma avaliação dos atributos sensoriais feita pelos juízes do concurso.

Após a última análise, serão definidos o campeão estadual e os campeões regionais do Sul de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. “Para chegar até esta fase, cada amostra de café foi provada, no mínimo, 70 vezes”, explica o coordenador técnico estadual da Emater-MG, Willem Guilherme de Araújo.

A região com maior número de finalistas foi a Matas de Minas (27), seguida pelo Sul de Minas (18) e o Cerrado Mineiro (5). O anúncio dos vencedores e a premiação serão no dia 11/12, no auditório da Emater-MG, em Belo Horizonte.

O concurso de 2023 contou com 1.563 inscrições. Todos os finalistas obtiveram nota mínima de 85 pontos, de acordo com as normas da Associação de Cafés Especiais (SCA, em inglês), entidade internacional de referência do setor.

A competição é promovida pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe). O concurso conta com patrocínio do Sicoob Crediminas e Codemge.

Assessoria de Comunicação – Emater-MG