Edra participa de exposição em homenagem ao cartunista Paulo Caruso

DA REDAÇÃO – Desde o último domingo (5), o corredor lateral do Solar Fábio Prado, espaço cultural paulistano gerido pela Fundação Padre Anchieta, na Avenida Brigadeiro, no Jardim Paulistano, 2705, em São Paulo/SP, se transformou em uma galeria em homenagem ao cartunista, caricaturista e chargista Paulo Caruso, que faleceu em março deste ano, aos 73 anos e que tem a participação do cartunista caratinguense Edra, como um dos convidados para a mostra que reúne 70 ilustrações de desenhistas contemporâneos de Caruso ou que foram influenciados pelo trabalho dele em seus mais de 50 anos de carreira.

Edra fez alguns trabalhos em parceria e também fez parte de Comissões Julgadoras de Salões de Humor junto com Paulo Caruso. Quando Edra lançou o livro “Ao Mestre Com Carinho”, em homenagem aos 85 anos de Ziraldo (Editora Melhoramentos – 2018), Paulo Caruso foi um dos cartunistas que participaram do livro, como também da exposição homônima realizada em 2019 na Casa Melhoramentos, em São Paulo.

A exposição, com renomados cartunistas terá uma homenagem especial de Mauricio de Sousa e será iniciada com um texto de Jaguar sobre seu antigo companheiro na revista O Pasquim. Também haverá homenagens de Chico Caruso, irmão gêmeo de Paulo, de Laerte, além de um cartum de Luciano Veronezi, que assumiu a posição de cartunista no programa Roda Viva da TV Cultura após a morte de Caruso. Também haverá uma cartoongrafia coletiva do Salão Internacional de Humor de Piracicaba.

A curadoria é assinada por JAL (José Alberto Lovetro), presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, e por Jorge Damião, diretor administrativo e financeiro do Solar Fábio Prado. A expografia é da Caselúdico. ‘Ele por eles e elas’ é uma realização do Solar Fábio Prado/Fundação Padre Anchieta, com apoio da Ticket, Rádio Cultura FM, Rádio Cultura Brasil e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Em cartaz até janeiro, há o desejo de a mostra rodar por outros estados e virar livro. “O Paulo merece todas as homenagens”, diz o curador.