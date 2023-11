Enxame de abelhas mata casal em fazenda de Minas

Outras duas pessoas ficaram feridas durante tentativa de socorrer as vítimas e precisaram de atendimento médico. Um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 58, morreram ao ser atacados por um enxame de abelha nesse sábado (4/11), em uma fazenda próxima ao município de Guarará, na Zona da Mata. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, identificada como dona da fazenda, estava trabalhando em uma área próxima de um apiário no interior da propriedade quando foi atacada pelas abelhas.

O homem tentou retirar a mulher do local, mas também foi atacado, e os dois morreram.

Outra mulher, de 40 anos, e outro homem, de 45, também foram picados durante tentativa de socorrer as vítimas. Ela foi socorrida e conduzida por uma ambulância. Ele foi atendido por equipes no local e não precisou ser levado ao hospital. Ainda de acordo com os militares, a fazenda é de difícil acesso, e, durante o deslocamento, houve uma forte chuva. Os bombeiros conseguiram chegar ao local somente com auxílio de veículo 4×4, sendo que as vítimas já haviam sido retiradas de próximo do apiário pelos funcionários da fazenda.

Os corpos ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar até a chegada da perícia.

Fonte: Estado de Minas