Homens armados invadem mansão de Bruna Biancardi em busca de filha de Neymar

Pais de Biancardi foram amarrados por uma quadrilha que roubou joias, relógios e bolsas de grife; um suspeito foi preso. A família da bebê Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, viveu um pesadelo na madrugada desta terça-feira (7/11) durante um assalto na mansão onde moram em Cotia, na Grande São Paulo. Os pais de Biancardi foram amarrados por uma quadrilha que roubou joias, relógios e bolsas de grife. Dois criminosos estavam armados, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM). As informações são do site R7. Ainda segundo o portal, os bandidos procuravam por Bruna e Mavie, mas não as encontraram na residência. A ação dos criminosos terminou graças a vizinhos que estranharam a intensa movimentação na mansão durante a madrugada. Eles acionaram a GCM, que cercou a residência e conseguiu prender um dos bandidos. Ele, inclusive, seria morador do condomínio e teria permitido a entrada dos outros integrantes da quadrilha. Os demais conseguiram fugir. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia.