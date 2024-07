EcoRioMinas inicia as obras dos pontos de parada e descanso em Minas Gerais e Rio de Janeiro

Um dos pontos será implantado no km 513+600, na altura do município de Ubaporanga

DA REDAÇÃO – A EcoRioMinas iniciou as obras dos Pontos de Parada e Descanso (PPDs), local para uso exclusivo de caminhoneiros. No Rio de Janeiro, o ponto será na BR-116, no km 209+800, em Seropédica e em Minas Gerais, no km 513+600, na altura do município de Ubaporanga. Os pontos permitem que os profissionais realizarem pausas seguras para descanso ao longo do trecho. O término das obras está previsto para setembro de 2024.

Os PPDs vão dispor de mais de 70 vagas para caminhões cada e contarão com banheiros femininos e masculinos, inclusive para pessoas com deficiência, vestiário feminino e masculino, refeitório (onde os caminhoneiros podem fazer suas refeições), sala de descanso e espaço para lavagem de roupas. Também serão oferecidos serviços de wi-fi gratuito e totem de autoatendimento com informações úteis sobre as rodovias.

O tempo de permanência máxima por veículo será de 12 horas contínuas no local, a cada período de 24h. Os PPDs contribuem para a melhoria das condições de trabalho da categoria, que disciplina a jornada de trabalho e o tempo de direção dos motoristas profissionais, conforme a lei nº. 13.103/2015 e o Decreto nº. 8.433/2015, que regulamenta condições de segurança, sanitárias e de conforto em locais de espera, descanso e repouso para motoristas do transporte rodoviário.