Copasa investe R$ 11 milhões em obras para universalizar o esgotamento sanitário em Caratinga

Ao término dos trabalhos, 95,8% da cidade terá a coleta e tratamento do esgoto

CARATINGA – A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) segue trabalhando em busca de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto em mais um município no estado. Desta vez, as obras de ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário são em Caratinga. E, para atingir este objetivo, a Companhia está aportando o valor de R$ 11 milhões neste empreendimento para alcançar 95,8% de cobertura do serviço prestado. Atualmente, o índice é de 89,2%.

Os trabalhos que tiveram início em novembro de 2023, estão concentrados nas reformas e melhorias das elevatórias de esgoto bruto 01 no bairro Dário Grossi, 02 e 03 no bairro Das Graças, elevatória de esgoto bruto final também no bairro Das Graças, e na construção da elevatória de esgoto bruto 05 no bairro Santo Antônio.

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município prevê ainda a confecção de mais de 1.600 metros de redes coletoras de esgoto (tubulações que direcionam o esgoto coletado aos interceptores), a realização de mais de 2 mil metros de interceptores de esgoto (tubulações para receber os esgotos das redes coletoras de esgoto), a construção de 100 metros de linha de recalque de esgoto, melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), inclusive a implantação de desodorizadores e 40 novas ligações prediais de esgoto.

“O Novo Marco Legal do Saneamento no país estabelece que para universalizar o esgotamento sanitário em uma cidade, temos que alcançar a meta de 90% de cobertura deste serviço prestado até 2033. Destaco que em março de 2025, mês previsto para a conclusão destas obras, a Copasa alcançará o índice de 95,8% da coleta e tratamento de esgoto em Caratinga. Temos a certeza que estamos no caminho certo de promover mais saúde, qualidade de vida e bem-estar para a população deste município”, disse a gerente da Copasa na região, Rosângela de Faria e Coelho.

Vale destacar ainda que durante a realização das obras estão sendo gerados cerca de 50 empregos diretos, além da movimentação da economia com a aquisição de materiais no comércio local.

Benefícios

O tratamento de esgoto traz benefícios diretos à população, como a erradicação de doenças de veiculação hídrica, o controle da proliferação de vetores, a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e mudanças positivas nos aspectos urbanísticos, com a consequente valorização imobiliária e o crescimento socioeconômico da cidade e da região.

Além disso, proporciona benefícios sociais, econômicos e voltados à melhoria das condições de saúde e qualidade de vida. Entre outras vantagens, possibilita que a cidade receba o ICMS Ecológico, um meio de incentivo aos municípios para a criação de mais áreas de preservação ambiental, além de melhorar a qualidade dos espaços já existentes.

A intervenção possibilitará ainda o aumento da arrecadação do município, que recolherá os Impostos Sobre os Serviços (ISS) prestados pela empresa contratada pela Companhia para execução da obra.