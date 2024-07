União Brasil lança pré-candidatura de Marcos Inácio a Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- O União Brasil lançou na noite de quinta-feira (11), a pré-candidatura do radialista Marcos Inácio a Prefeitura de Caratinga. O comunicador recebeu amigos, familiares e apoiadores no evento político realizado no auditório do Centro Universitário de Caratinga.

“Esse é um grande momento para a política de Caratinga, para a minha vida e para os quase 90 mil habitantes que o município de Caratinga hoje tem. Representa prosperidade. Marcos Inácio é coragem, é governabilidade, é alguém que está preparando um plano de governo para responder às expectativas do nosso querido povo de Caratinga, às quase 90 mil pessoas que o município tem. Então, é um momento de prosperidade, de eficiência política na vida do povo de Caratinga”, declara Marcos Inácio.

De acordo com o radialista, o partido já está articulando alianças e um nome para compor a chapa, como pré-candidato a vice. “O União Brasil trabalha com grandes possibilidades, grandes nomes já estão sendo trabalhados e até com possibilidade de outras coligações para a gente firmar uma parceria importante para os próximos quatro anos em Caratinga”.

O pré-candidato ainda cita algumas questões que considera importantes em um plano de governo. “Tem que cuidar da renovação do contrato da Copasa, vai ter que trabalhar muito a infraestrutura do município e buscar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento cultural. Com eventos e muitas atrações na cidade para atrair o comércio, a renda e a prosperidade do nosso povo de Caratinga”.

Ailton Barbosa, vice-prefeito de Ubaporanga, prestigiou o lançamento da pré-candidatura. “É uma honra pra nós dar, fazer parte aqui com ele. É um cara bacana, espetacular, merece o nosso respeito. Muito bom estar aqui ao lado dele”.